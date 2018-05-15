Шестилетку — за тринадцать проектов

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В распоряжении «Ъ» оказались рабочие материалы правительства, готовившиеся Минфином и Минэкономики в качестве обеспечения программы, частично озвученной премьер-министром Дмитрием Медведевым при его назначении и отчасти описанной президентом Владимиром Путиным в единственном «майском указе» 7 мая 2018 года о национальных целях развития. Сумма расходов по всем нацпроектам (сейчас их 13) составляет 25,01 трлн руб., действовать они должны с 2019 по 2024 год, в бюджетной конструкции уже предусмотрены 17,06 трлн руб. (в среднем 2,8 трлн руб. в год), перераспределить надо недостающие 7,99 трлн руб., или порядка 1,3 трлн руб. в год.



Магия больших цифр не должна обманывать: ожидается крупное, но нерадикальное перераспределение расходов бюджета, около 7,8% федеральных расходов (траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Это более масштабный план для бюджетной системы, чем нацпроекты 2008−2012 годов, поскольку они производятся в рамках «бюджетного правила».

Если в 2015—2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019—2024 годах сокращение затронет те же сферы плюс, видимо, средства, сэкономленные федеральным бюджетом в результате повышения пенсионного возраста.

Это смягчило бы военным и госэкономике тяжесть новых сокращений, при повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией.



Экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов в деньгах (управлять ими будет довольно сложно), «переупаковав» в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 трлн руб. до 2024 года), демографический (3,55 трлн руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). В абсолютных цифрах больше всего новых средств уйдет в медицину (1,33 трлн руб. до 2024 года), дороги (1,24 трлн руб.) и «цифровую экономику» (1,01 трлн руб.).

Практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: в основном это закупки оборудования, капвложения и госзаказы.

Исключение — новый нацпроект по здравоохранению. Масштабов предполагаемых процессов цифры Минфина не дают, поскольку здравоохранение в основном финансируется системой ОМС вне федерального бюджета. В 2019 году медицина должна получить 208,7 млрд руб. сверх плановых в нацпроекте 48,4 млрд руб., пик допрасходов, 305,7 млрд руб., придется на 2020 год, после чего они снизятся в сумме до 225−250 млрд руб. в год. Главная статья новых расходов — борьба с онкозаболеваниями (117,4 млрд руб. в 2019 году, с 2020 года расходы по программе начнут расти до пика в 2021-м — 193,4 млрд руб., затем стабилизируются до 162 млрд руб. в год).



Около 30 млрд руб. добавят борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще одна крупная статья расходов — цифровизация здравоохранения.

Тем не менее реальным ожидаемым эффектом предполагается именно снижение смертности от онкологических заболеваний за счет введения в практику стандартных протоколов лечения.

Нацпроект по образованию существенно меньше, 140−150 млрд руб. в год до 2021 года (сейчас те же расходы — 80 млрд руб. в год), и самые крупные расходы в нем — достройка новых школ и общежитий и «Цифровая школа» — цифровизация учебников и учебных курсов. Основные допрасходы по демографическому нацпроекту — строительство яслей для детей в возрасте до трех лет, в 2019—2020 годах эти расходы утроятся, видимо, с расчетом закрыть дефицит мест полностью. В нацпроекте «Жилье и городская среда» новые траты — это вложения в технологии стандартизированного жилья и удвоение (с 30 млрд до 60 млрд руб. в год) расходов на «комфортную городскую среду» — этим, видимо, будет покрыт социальный запрос на «немосковскую урбанистику». Проблема этого нацпроекта — отсутствие средств на расселение аварийного жилья: 50,6 млрд руб. в год на это пока под вопросом.

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Программа «Международная кооперация и экспорт» предполагает постоянное выделение средств на деятельность Российского экспортного центра и рост трат на стимулирование экспорта — с 81 млрд руб. до 150 млрд руб. уже в 2019 году. Здесь ключевая проблема — запросы агрокомплекса на новые субсидии до 27 млрд руб. в год, в которых Белый дом, видимо, намерен Минсельхозу отказать. Программа поддержки производительности труда в 2019 году должна увеличить бюджет почти в десять раз и остаться практически невидимой на фоне других — это 11,1 млрд руб. в год, предусматривающих небольшие новые субсидии через Фонд развития промышленности и подготовку кадров. Программа развития малого и среднего предпринимательства также компактна — 111,8 млрд руб. в 2019 году, половину допрасходов запрашивают сами институты развития — «Корпорация МСП», МСП-банк и др. Важный момент в этой программе — почти удвоение господдержки фермерства, до 39 млрд руб. в год.



Нацпроект по дорогам, сам по себе огромный, прирастает в основном 133 млрд руб. в год с 2019 года на ремонт трасс в мегаполисах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (68 городов). Крупнейшие расходы проекта по экологии — спешное решение мусорной проблемы (рост расходов почти в четыре раза до, впрочем, нефантастической суммы 20−25 млрд руб. в год), срочное улучшение экоситуации в 12 центрах металлургии и нефтепереработки (там расходы увеличены в 20 раз и сопоставимы с мусорными) и решение проблем с питьевой водой в стране с 2020 года.

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