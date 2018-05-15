Завышенные счета за ЖКХ для нижегородцев будут аннулированы: Никитин

Источник: РИА "Новости"

При этом по словам генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслава Соломина, по тем лицевым счетам автозаводцев, где получились корректировки в сторону уменьшения платежа за отопление, данные этого перерасчета останутся в силе.

«Мы взглянули на применение законодательства под другим углом, что позволило более полно учесть интересы жителей. Найден баланс интересов снабжающей организации и потребителей», — пояснил Соломин.

Стороны договорились, что в случае возникновения в будущем перерасчетов, приводящих к повышению разового платежа за отопление, ресурсоснабжающая организация будет заранее информировать областное правительство и городскую власть, чтобы решать проблему превентивно, заверил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая жители Автозаводского района Нижнего Новгорода вышли на стихийным митинг, возмущенные внезапно резко подскочившими счетами за отопление, в которых произвели перерасчет платы. За прошедший отопительный сезон перерасчет составил 3−12 тыс. рублей. Квитанции с высокими доплатами получили жители двух районов города от АО «Волгаэнергосбыт» (расчетная компания «ЕвроСибЭнерго»).

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно.

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по данному факту.

В то же время врио главы Нижегородской области Глеб Никитин достиг договоренности с генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соломиным, что счета скорректируют еще раз.