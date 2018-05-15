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09:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Завышенные счета за ЖКХ для нижегородцев будут аннулированы: Никитин

Перерасчеты, которые были связаны с нефункционирующими приборами учета, будут откорректированы на ноль. Соответствующие платежки направят жителям до конца этой недели, заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

При этом по словам генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслава Соломина, по тем лицевым счетам автозаводцев, где получились корректировки в сторону уменьшения платежа за отопление, данные этого перерасчета останутся в силе.

«Мы взглянули на применение законодательства под другим углом, что позволило более полно учесть интересы жителей. Найден баланс интересов снабжающей организации и потребителей», — пояснил Соломин.

Стороны договорились, что в случае возникновения в будущем перерасчетов, приводящих к повышению разового платежа за отопление, ресурсоснабжающая организация будет заранее информировать областное правительство и городскую власть, чтобы решать проблему превентивно, заверил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая жители Автозаводского района Нижнего Новгорода вышли на стихийным митинг, возмущенные внезапно резко подскочившими счетами за отопление, в которых произвели перерасчет платы. За прошедший отопительный сезон перерасчет составил 3−12 тыс. рублей. Квитанции с высокими доплатами получили жители двух районов города от АО «Волгаэнергосбыт» (расчетная компания «ЕвроСибЭнерго»).

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно.

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по данному факту.

В то же время врио главы Нижегородской области Глеб Никитин достиг договоренности с генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соломиным, что счета скорректируют еще раз.

Позднее прокуратура Нижегородской области установила, что управляющими многоквартирными домами организациями не были своевременно проверены коллективные приборы учета тепловой энергии, что повлекло начисление платы исходя из норматива. Прокурором Автозаводского района внесено представление об устранении нарушений руководителю ООО «Автозаводская ТЭЦ».

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