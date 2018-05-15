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03:36 (мск), источник: VLADNEWS

Накопили и заняли. Владивостокские депутаты отчитались о доходах

Кто и сколько зарабатывает в депутатских семьях — и на что все это тратится.

Источник: VLADNEWS

Депутаты владивостокской думы отчитались о доходах за 2017 год, сообщает корреспондент РИА VladNews. По его итогам, самый большой доход получил Владимир Исаков: он задекларировал 18,8 миллиона рублей. На втором месте в рейтинге самых денежных городских депутатов — Александр Щербаков. Оба избранника народа имеют соответствующее количество объектов недвижимости — преимущественно, нежилых помещений.

Особая любовь к недвижимости — и в семьях таких депутатов, как Руслан Галицкий, Кирилл Григорьев и других. При этом в некоторых случаях — например, у зампредседателя думы Елены Новицкой — недвижимость зарегистрирована на супруга/супругу.

Самые доходные супруги — у Руслана Галицкого и Сергея Белова: дамы за год заработали 8,4 миллиона рублей и 9,9 миллиона рублей соответственно.

А вот самый скромный заработок среди депутатов показал Виктор Аблапов: его доход за год составил 5 471 рубль. Впрочем, это не стало причиной голода в семье: мать семейства здесь за год внесла в семейный бюджет 999 тысяч рублей.

Что касается крупной собственности, в 2017 году депутатские семьи ею обзаводились не очень охотно.

Так, Руслан Галицкий купил четыре земельных участка и автомобиль; источником средств на покупку он указал накопления за прошлые годы и кредит. Кирилл Григорьев с женой в прошлом году купили по автомобилю на накопления за прошлые годы плюс кредиты. Евгений Ляшенко также купил авто — но уже без кредита, на накопленное. А в семье Виктора Федерова крупная покупка в 2017 году была только у жены: она собрала для покупки автомобиля доход от продажи имущества, накопления за предыдущие годы и подаренные денежные средства.

На общем фоне выделился Роман Санклер: на доход по основному месту работы он купил два нежилых помещения, на доход от продажи имущества плюс кредитные средства — две квартиры. А его жена обзавелась автомобилем на заемные средства.

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