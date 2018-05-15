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05:24 (мск), источник: Восток Медиа

В правительстве Хабаровского края появилось новое министерство

По распоряжению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта региональный комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности стал министерством. Возглавит его Николай Крецу, который занимал пост председателя комитета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Распоряжение губернатора датировано 12 мая. Согласно ему комитет станет министерством торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. До 20 июня зампред краевого правительства — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев должен внести на утверждение положение о новом министерстве и до 1 июня разработать и утвердить план реализации распоряжения губернатора.

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности появился в структуре правительства Хабаровского края в июне 2015 года. Он стал правопреемником министерства сельского хозяйства и продовольствия. С 17 августа 2016 года комитет возглавляет Николай Крецу. Его ведомство известно организацией и проведением проектов «Доступная рыба», «Народный контролёр», «Наш выбор 27», «Наш выбор — доступная цена», а также выставки-ярмарки «Наш выбор 27» и фестиваля мороженого.

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