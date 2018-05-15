Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон

Аналитики изучили спутниковые снимки от 7 мая, и обнаружили значительные изменения по сравнению с прошлой съемкой. За это время было снесено несколько ключевых зданий, разобраны железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса, также видны несколько опрокинутых вагонеток.

При этом входы в туннели остаются открытыми, несколько «значимых сооружений» также остались нетронутыми. Эксперты полагают, что это сделано в связи с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пунгери в период с 23 по 25 мая.