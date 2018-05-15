Мадуро пообещал устроить в Венесуэле «экономическую революцию» в случае победы на выборах

«Я психологически, морально и политически готов к тому, чтобы в том случае, если вы сделаете меня президентом Боливарианской Республики Венесуэла на 2019−2025 годы, вывести вас на путь роста, благополучия и экономического возрождения родины, мы построим это вместе при помощи великой экономической революции», — сказал политик. Он также «поклялся своей жизнью», что покончит со спекулянтами и «экономической мафией», и Венесуэла будет двигаться «к стабильности, к экономическому миру».