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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава российского МИДа рассказал о преимуществах Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2025»

Сергей Лавров уверен, что городу помогут иностранный капитал и географическое расположение.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России обозначил преимущества Екатеринбурга в борьбе за проведение выставки «Экспо-2025». Сергей Лавров уверен, что у города есть все шансы на победу.

— Наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупнейших индустриальных центров России. В городе представлены практически все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием иностранного капитала, — сказал министр на заседании совета глав субъектов при МИД России.

Еще одним козырем уральской столицы, по мнению главы ведомства, является его расположение на стыке Европы и Азии — это делает город важным транспортным узлом.

Потенциал Екатеринбурга участникам заседания представил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он призвал коллег из российских регионов включиться в продвижение заявки на право проведения выставки в уральской столице.

— Масштаб предстоящего проекта в случае успеха можно сравнить с проведением Олимпиады, Чемпионатом мира по футболу, — сказал Алексей Орлов. — Это грандиозная стройка с обеспечением заказами предприятий и организаций, созданием десятков тысяч новых рабочих мест, это большие возможности для промышленного комплекса регионов всей страны.

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