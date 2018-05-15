Глава российского МИДа рассказал о преимуществах Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2025»
Сергей Лавров уверен, что городу помогут иностранный капитал и географическое расположение.
Сергей Лавров уверен, что городу помогут иностранный капитал и географическое расположение.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России обозначил преимущества Екатеринбурга в борьбе за проведение выставки «Экспо-2025». Сергей Лавров уверен, что у города есть все шансы на победу.
— Наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупнейших индустриальных центров России. В городе представлены практически все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием иностранного капитала, — сказал министр на заседании совета глав субъектов при МИД России.
Еще одним козырем уральской столицы, по мнению главы ведомства, является его расположение на стыке Европы и Азии — это делает город важным транспортным узлом.
— Масштаб предстоящего проекта в случае успеха можно сравнить с проведением Олимпиады, Чемпионатом мира по футболу, — сказал Алексей Орлов. — Это грандиозная стройка с обеспечением заказами предприятий и организаций, созданием десятков тысяч новых рабочих мест, это большие возможности для промышленного комплекса регионов всей страны.