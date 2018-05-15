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07:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Инвестиционное послание губернатора прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме»

Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Фо.

Источник: РИА "Новости"

Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме», который пройдёт 17—18 мая 2018 года в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра экономического развития Евгения Орачевского, это единственный форум для микро-, малого и среднего бизнеса: сегмента экономики, развитие которого — приоритет текущего периода. По оценке министерства, вклад малого и среднего бизнеса в структуру ВРП Иркутской области составляет 27%, что выше среднероссийского значения. По итогам 2017 года среди регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает третье место по количеству и объему оборота микро- и малых предприятий, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю, пятое место — по объему инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий, уступая Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям. При этом среди регионов России область занимает 17 позицию по количеству микро- и малых предприятий.

Ключевыми направлениями форума определены тренды и современные модели развития предпринимательства, инструменты роста и конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами, развитие лидерских качеств. Программа форума состоит их нескольких частей: деловая программа, которая включает; круглые столы и секции по приоритетным направлениям развития бизнеса региона: промышленности, сельскому хозяйству, цифровой экономике, внешнеэкономической деятельности; обучающую программу форума, представленную так называемыми кейс-зонами. Предприниматели из разных регионов страны поделятся секретами своего успеха. От предпринимателей участники узнают, как адаптируется к постоянным переменам малый и средний бизнес, какие решения принимают их представители и почему, совместно с участниками секции сформируют список правил и принципов ведения бизнеса.

Среди лекторов — представители Минпромторга РФ, эксперт-практик в сфере управления малого и среднего бизнеса, основатель и руководитель ГК «Би Консалтинг» — единственной компании в России, использующей уникальную технологию бухгалтерского обслуживания, Майя Зиновьева, международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению маркетингом и продажами, управлению знаниями и инновациям член совета директоров Knowledge Associates International Вадим Ширяев, председатель совета директоров USIB, дипломант Европейской Ассамблеи Бизнеса (Оксфорд, Великобритания) Лариса Гусева и другие. Всего приедут свыше 30 экспертов со всей России, практики региона, представители органов государственной власти, крупнейшего бизнеса, отраслевых и экспертных сообществ, образовательных площадок и университетов, предпринимателей среднего и малого бизнеса.

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