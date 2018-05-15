Инвестиционное послание губернатора прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме»
Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Фо.
Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Фо.
Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме», который пройдёт
По словам министра экономического развития Евгения Орачевского, это единственный форум для микро-, малого и среднего бизнеса: сегмента экономики, развитие которого — приоритет текущего периода. По оценке министерства, вклад малого и среднего бизнеса в структуру ВРП Иркутской области составляет 27%, что выше среднероссийского значения. По итогам 2017 года среди регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает третье место по количеству и объему оборота микро- и малых предприятий, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю, пятое место — по объему инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий, уступая Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям. При этом среди регионов России область занимает 17 позицию по количеству микро- и малых предприятий.
Среди лекторов — представители Минпромторга РФ,