Инвестиционное послание губернатора прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме»

Источник: РИА "Новости"

Инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко, адресованное предпринимательскому сообществу, прозвучит на «Байкал Бизнес Форуме», который пройдёт 17—18 мая 2018 года в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра экономического развития Евгения Орачевского, это единственный форум для микро-, малого и среднего бизнеса: сегмента экономики, развитие которого — приоритет текущего периода. По оценке министерства, вклад малого и среднего бизнеса в структуру ВРП Иркутской области составляет 27%, что выше среднероссийского значения. По итогам 2017 года среди регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает третье место по количеству и объему оборота микро- и малых предприятий, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю, пятое место — по объему инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий, уступая Кемеровской и Новосибирской областям, Алтайскому и Красноярскому краям. При этом среди регионов России область занимает 17 позицию по количеству микро- и малых предприятий.

Ключевыми направлениями форума определены тренды и современные модели развития предпринимательства, инструменты роста и конкурентоспособности, эффективные методы работы с клиентами, развитие лидерских качеств. Программа форума состоит их нескольких частей: деловая программа, которая включает; круглые столы и секции по приоритетным направлениям развития бизнеса региона: промышленности, сельскому хозяйству, цифровой экономике, внешнеэкономической деятельности; обучающую программу форума, представленную так называемыми кейс-зонами. Предприниматели из разных регионов страны поделятся секретами своего успеха. От предпринимателей участники узнают, как адаптируется к постоянным переменам малый и средний бизнес, какие решения принимают их представители и почему, совместно с участниками секции сформируют список правил и принципов ведения бизнеса.