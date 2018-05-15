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09:34 (мск), источник: Восток Медиа

Экипаж новейшего корвета ТОФ «Гремящий» готов заселиться на борт

Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» успешно прошел обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к заселению на корабль. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в штабе Тихоокеанского флота.

Военные моряки в течение нескольких месяцев изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось на современных тренажерах.

Практическую подготовку экипаж осуществлял на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота, где уже накоплен значительный опыт эксплуатации кораблей проекта 20385.

В процессе обучения тихоокеанцы участвовали в корабельных учениях и тренировках. В них отрабатывалась борьба за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались организация повседневной корабельной службы, быта и отдыха экипажа, нормативы обслуживания вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия.

Экипаж успешно сдал экзамены на допуск к управлению кораблем и в ближайшее время примет новый корабль от завода-изготовителя.

Справка.

Корвет «Гремящий» — серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки. Водоизмещение — 2200 тонн. Экипаж — 99 человек.

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