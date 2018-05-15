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11:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

Богучанский откат. Силовики считают — в районе работала коррупционная схема

9 мая был задержан глава Богучанского района Александр Бахтин. Его обвиняют в системном вымогательстве крупных взяток.

Источник: Reuters

На видеозаписи задержания глава выглядит спокойно. Он пьёт чай, общается с людьми в камуфляже, спокойно передвигается по поселку в сопровождении конвоя. Такое впечатление, что Александр Бахтин не верит, что всё это происходит с ним. Подробности громкого дела выяснял корреспондент «АиФ-Красноярск».

Миллион за контракт.

3 мая 2018 года в Богучанах были арестованы руководитель муниципальной службы заказа и один из предпринимателей. В результате допроса на руках у правоохранителей оказались показания, которые позволили сформулировать обвинение главе района. «По предварительной версии, в период с апреля по июнь 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя деньги несколькими траншами на общую сумму 1 млн рублей. От Бахтина требовалось дать распоряжение начальнику МКУ “Муниципальная служба заказчика” о подписании необходимых документов для оплаты строительства детского сада на 190 мест в посёлке Ангарский Богучанского района», — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Только получив эти данные, полиция решилась на задержание, хотя вела разработку дела несколько месяцев. «В 2017 году глава ГУ МВД по краю Александр Речицкий выезжал в Богучанский район. К нему стали поступать жалобы от местных жителей. 14 обращений легли в основу оперативной разработки. Объединив усилия, в течение нескольких месяцев следователи проводили проверки и выявили значительные нарушения и факты взяточничества», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по краю Владимир Юрченко.

По словам полицейских, им уже удалось получить несколько явок с повинной, подтверждающих версию с вымогательством взятки. Кроме того, они отметили, что есть ряд вопросов, связанных с экономической деятельностью главы, а также по распределению земельных участков, управлению системой ЖКХ, лесной отраслью и так далее.

Явки с повинной.

На совместной пресс-конференции правоохранителей представитель ФСБ заявила, что в Богучанском районе работала целая преступная система. «Бахтин организовал на территории района преступную схему. Незаконно получал деньги от предпринимателей, с которыми заключал муниципальные контракты на строительство объектов недвижимости на вверенной ему территории. Сумма взятки составляла примерно 10% от стоимости каждого контракта. Бахтин совершил множество эпизодов преступной деятельности, связанных с получением откатов от предпринимателей и взяток за содействие. Местные жители, депутаты, бизнесмены обвиняют главу в кумовстве и казнокрадстве. Несколько человек из близкого окружения главы района уже написали явку с повинной», — выступила пресс-секретарь управления ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.

Из заявлений представителей пресс-служб правоохранительных структур края следовало, что высокое покровительство работе некой фирмы гарантировало заинтересованным компаниям выигрыш конкурсов на право выполнения госконтрактов Богучанского района. Сейчас произведены множественные выемки документов, которые должны помочь в установлении степени вины обвиняемых. Следствие заявило о проведении не менее 20 обысков.

Здоровье не для СИЗО.

Уже вечером 10 мая суд согласился с аргументами Следственного комитета и назначил Бахтину меру пресечения — пребывание под стражей на срок 2 месяца. Судья решила, что подозреваемый, находясь на свободе, может мешать следствию. Адвокат Бахтина уже заявил, что будет подавать апелляцию в краевой суд, так как его клиент имеет проблемы со здоровьем и пребывание в СИЗО ему крайне нежелательно.

Тем временем представитель ГУ МВД по краю Владимир Юрченко обратился ко всем гражданам, располагающим информацией о противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, либо лицам, склонённым к даче взятки, порекомендовал сотрудничать со следствием. Кроме того, ему ещё предстоит выяснить, на что были потрачены незаконно полученные доходы.

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