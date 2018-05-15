Богучанский откат. Силовики считают — в районе работала коррупционная схема
9 мая был задержан глава Богучанского района Александр Бахтин. Его обвиняют в системном вымогательстве крупных взяток.
9 мая был задержан глава Богучанского района Александр Бахтин. Его обвиняют в системном вымогательстве крупных взяток.
На видеозаписи задержания глава выглядит спокойно. Он пьёт чай, общается с людьми в камуфляже, спокойно передвигается по поселку в сопровождении конвоя. Такое впечатление, что Александр Бахтин не верит, что всё это происходит с ним. Подробности громкого дела выяснял корреспондент «АиФ-Красноярск».
Миллион за контракт.
3 мая 2018 года в Богучанах были арестованы руководитель муниципальной службы заказа и один из предпринимателей. В результате допроса на руках у правоохранителей оказались показания, которые позволили сформулировать обвинение главе района. «По предварительной версии, в период с апреля по июнь 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя деньги несколькими траншами на общую сумму 1 млн рублей. От Бахтина требовалось дать распоряжение начальнику МКУ “Муниципальная служба заказчика” о подписании необходимых документов для оплаты строительства детского сада на 190 мест в посёлке Ангарский Богучанского района», — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
По словам полицейских, им уже удалось получить несколько явок с повинной, подтверждающих версию с вымогательством взятки. Кроме того, они отметили, что есть ряд вопросов, связанных с экономической деятельностью главы, а также по распределению земельных участков, управлению системой ЖКХ, лесной отраслью и так далее.
Явки с повинной.
На совместной
Из заявлений представителей
Здоровье не для СИЗО.
Уже вечером 10 мая суд согласился с аргументами Следственного комитета и назначил Бахтину меру пресечения — пребывание под стражей на срок 2 месяца. Судья решила, что подозреваемый, находясь на свободе, может мешать следствию. Адвокат Бахтина уже заявил, что будет подавать апелляцию в краевой суд, так как его клиент имеет проблемы со здоровьем и пребывание в СИЗО ему крайне нежелательно.
Тем временем представитель ГУ МВД по краю Владимир Юрченко обратился ко всем гражданам, располагающим информацией о противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, либо лицам, склонённым к даче взятки, порекомендовал сотрудничать со следствием. Кроме того, ему ещё предстоит выяснить, на что были потрачены незаконно полученные доходы.