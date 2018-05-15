В Свердловской области составят «черный список» чиновников
Глава региона уже подписал распоряжение о назначении ответственного за составление реестра.
Глава региона уже подписал распоряжение о назначении ответственного за составление реестра.
В Свердловской области составят «черный список» чиновников. Распоряжение, в котором был назначен ответственный за составление реестра, подписал глава региона Евгений Куйвашев, об этом сообщает во вторник, 15 мая, «АиФ-Урал».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, в котором назначил ответственного за составление реестра чиновников, утративших доверие. Соответствующий документ был опубликован накануне на портале правовой информации региона.
Согласно распоряжению, заняться составлением «черного списка» предстоит первому заместителю губернатора — руководителю администрации главы региона. Сейчас этот пост занимает Владимир Тунгусов.
В документе указано, что в реестр будут попадать чиновники, уволенные в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Все собранные сведения будут передаваться в российское правительство.