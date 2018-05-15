Дмитрий Азаров инициировал либерализацию избирательного законодательства региона в части «муниципального фильтра»

Источник: РИА "Новости"

Предложенные корректировки в региональное законодательство касаются так называемого «муниципального фильтра», необходимого для регистрации кандидата на пост губернатора Самарской области. На сегодняшний день по региональному закону кандидат должен быть поддержан не менее чем 7% от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований области. Иными словами, кандидату необходимо представить не менее 237 подписей.

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Обращение к депутатам областного парламента, инициированное главой региона, предусматривает снижение порога «муниципального фильтра» до 5% (или не менее 169 подписей). Таким образом, предлагается установить для регистрации кандидатов минимальное пороговое значение, предусмотренное федеральным законодательством.

«В целях повышения степени плюрализма в рамках избирательных отношений, а также создания дополнительных гарантий для доступа граждан к участию в избирательной кампании по выборам губернатора Самарской области предлагаю дополнить законопроект положениями, предусматривающими снижение рассматриваемых процентных показателей с 7 до 5% соответственно», — говорится в обращении главы региона в адрес депутатов.