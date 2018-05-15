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17:41 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров инициировал либерализацию избирательного законодательства региона в части «муниципального фильтра»

В понедельник, 14 июня, глава региона Дмитрий Азаров подписал обращение к Самарской губернской думе о внесении изменений в закон № 55-ГД «О выборах губернатора Самарской области».

Источник: РИА "Новости"

Предложенные корректировки в региональное законодательство касаются так называемого «муниципального фильтра», необходимого для регистрации кандидата на пост губернатора Самарской области. На сегодняшний день по региональному закону кандидат должен быть поддержан не менее чем 7% от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований области. Иными словами, кандидату необходимо представить не менее 237 подписей.

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Обращение к депутатам областного парламента, инициированное главой региона, предусматривает снижение порога «муниципального фильтра» до 5% (или не менее 169 подписей). Таким образом, предлагается установить для регистрации кандидатов минимальное пороговое значение, предусмотренное федеральным законодательством.

«В целях повышения степени плюрализма в рамках избирательных отношений, а также создания дополнительных гарантий для доступа граждан к участию в избирательной кампании по выборам губернатора Самарской области предлагаю дополнить законопроект положениями, предусматривающими снижение рассматриваемых процентных показателей с 7 до 5% соответственно», — говорится в обращении главы региона в адрес депутатов.

В случае принятия данных изменений в региональное законодательство, Самарская область станет пятым регионом Приволжского федерального округа, где установлен минимальный порог для прохождения «муниципального фильтра». На сегодняшний день он уже установлен в Кировской, Оренбургской областях, а также республиках Татарстан и Башкортостан. В Саратовской области и Пермском крае достаточно получение 6% голосов, в Нижегородской области, республиках Мордовия, Чувашия и Удмуртия — 7%, в Пензенской области — 8%. Самое высокое в ПФО пороговое значение количества подписей в поддержку кандидата — 9% — сегодня сохраняется в Ульяновской области и республике Марий Эл.

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