Привести в порядок подходы к школам поручил Андрей Травников

Гимназия № 2 входит в число 500 лучших школ России. Несколько лет назад здесь решили проводить уроки технологи по пяти модулям. Учеников знакомят с робототехникой, электроникой, инженерным дизайном, электромонтажными работами и кулинарным делом. В ближайших планах воспитанников, которые представили свой проект главе региона, — создать перчатку. Она будет считывать движение руки и преобразовывать на манипулятор.

— Это дополнительный проект, который мы хотим выполнить для того чтобы на уроках химии использовать его в целях безопасности детей, например, для защиты от ожогов рук кислотой, — говорит ученик 9 класса Новосибирской гимназии № 2 Александр Параскун.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/myUW-YCwMF0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом проекте Александр в июне расскажет в Госдуме. А Светлана и Марк в августе отправятся в Южно-Африканскую Республику как победители Всероссийского этапа международного конкурса «Школьники за продвижение глобального предпринимательства». Они представят ортопедическое устройство для тех, у кого проблемы с позвоночником. Инновационные проекты во второй новосибирской гимназии не только разрабатывают, но и внедряют в производство. Такое обучение — ранняя профориентация — помогает определиться с выбором будущей специальности.

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А это уже другая, еще недостроенная школа в Первомайском районе Новосибирска. Самая большая в городе. С 1 сентября здесь будут учиться 1200 человек. К самому учреждению вопросов нет — полная укомплектованность оборудованием. Вот только ни подхода, ни подъезда нормального к новой школе пока нет. Улицу нужно приводить в порядок: строить дорогу, тротуары, освещение.

— Я выдаю мэру поручение — к 1 сентября сделать нормальную дорогу здесь, чтобы и машины могли проехать, и родители с детьми могли пройти по освещенному, нормальному тротуару. Чтобы весь этот район своих детей водил в школу и радовался, — подчеркнул врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По словам Андрея Травникова, уникальный формат преподавания предмета «технология» во второй гимназии, который помогает детям в самоопределении, необходимо распространить в новых школах.

— То, что сегодня я увидел во второй гимназии, впечатляет. Это целая линейка лабораторий и компетенций, через которые в обязательном порядке проходят ребята, и у них формируется определенное, осознанное пристрастие к тому или другому направлению. Общая идеология — школа не должна стать только источником знаний, школа должна стать местом, где ребята определяют свое будущее, — сказал глава региона.