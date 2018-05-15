Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне возмутились: что установил Киев на границе с Крымом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Павел Воля и Ляйсан Утяшева написали трогательное послание сыну
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Столкновения на границе сектора Газа
12:43 (мск), источник: VN.ru

Привести в порядок подходы к школам поручил Андрей Травников

Территории вблизи школ необходимо привести в порядок до 1 сентября по распоряжению главы региона Андрея Травникова. Кроме того руководитель области дал поручение распространить передовой опыт ранней профориентации школьников новосибирской гимназии № 2 на другие образовательные учреждения.

Гимназия № 2 входит в число 500 лучших школ России. Несколько лет назад здесь решили проводить уроки технологи по пяти модулям. Учеников знакомят с робототехникой, электроникой, инженерным дизайном, электромонтажными работами и кулинарным делом. В ближайших планах воспитанников, которые представили свой проект главе региона, — создать перчатку. Она будет считывать движение руки и преобразовывать на манипулятор.

— Это дополнительный проект, который мы хотим выполнить для того чтобы на уроках химии использовать его в целях безопасности детей, например, для защиты от ожогов рук кислотой, — говорит ученик 9 класса Новосибирской гимназии № 2 Александр Параскун.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом проекте Александр в июне расскажет в Госдуме. А Светлана и Марк в августе отправятся в Южно-Африканскую Республику как победители Всероссийского этапа международного конкурса «Школьники за продвижение глобального предпринимательства». Они представят ортопедическое устройство для тех, у кого проблемы с позвоночником. Инновационные проекты во второй новосибирской гимназии не только разрабатывают, но и внедряют в производство. Такое обучение — ранняя профориентация — помогает определиться с выбором будущей специальности.

Читайте также
Экономные фонари и дорогую разметку пообещали Новосибирску

А это уже другая, еще недостроенная школа в Первомайском районе Новосибирска. Самая большая в городе. С 1 сентября здесь будут учиться 1200 человек. К самому учреждению вопросов нет — полная укомплектованность оборудованием. Вот только ни подхода, ни подъезда нормального к новой школе пока нет. Улицу нужно приводить в порядок: строить дорогу, тротуары, освещение.

— Я выдаю мэру поручение — к 1 сентября сделать нормальную дорогу здесь, чтобы и машины могли проехать, и родители с детьми могли пройти по освещенному, нормальному тротуару. Чтобы весь этот район своих детей водил в школу и радовался, — подчеркнул врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По словам Андрея Травникова, уникальный формат преподавания предмета «технология» во второй гимназии, который помогает детям в самоопределении, необходимо распространить в новых школах.

— То, что сегодня я увидел во второй гимназии, впечатляет. Это целая линейка лабораторий и компетенций, через которые в обязательном порядке проходят ребята, и у них формируется определенное, осознанное пристрастие к тому или другому направлению. Общая идеология — школа не должна стать только источником знаний, школа должна стать местом, где ребята определяют свое будущее, — сказал глава региона.

В ближайшие три года необходимо построить 13 новых школ. Восемь в Новосибирске, остальные — по области.

Все новости региона
Доход чановского прокурора – самый высокий среди коллег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В России закончились две «скидочные» программы для водителей Банки вместе с дистрибуторами стали останавливать действие программ господдержки авторынка по всей России
Hi-Tech
Мировой анонс флагмана с «козырьком» Honor 10 Большой экран, функция распознавания лица и крутая двойная камера с ИИ по очень классной цене
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь