Назначен глава департамента эксплуатации зданий хокимията столицы
Пост занял специалист по недвижимости компании Akfa, который в 2011—2017 годах также руководил компанией «Кучмас мулк савдо хизмати».
Пост занял специалист по недвижимости компании Akfa, который в 2011—2017 годах также руководил компанией «Кучмас мулк савдо хизмати».
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На пост руководителя департамента по эксплуатации зданий хокимията Ташкента 15 мая назначили Мурада Ирматова, сообщает
Мурад Ирматов — выпускник Ташкентского экономического университета, занимал должность специалиста по недвижимости в компании Akfa, а с 2011 по 2017 год работал директором компании " Кучмас мулк савдо хизмати".
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