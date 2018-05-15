Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU. Законопроект о контрсанкциях прошел во вторник первое чтение в Госдуме.
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU. Законопроект о контрсанкциях прошел во вторник первое чтение в Госдуме.
Этот рамочный проект закона — «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» — предоставляет президенту и правительству широкие полномочия по введению ответных ограничений политического и экономического характера в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.
За его принятие проголосовали все фракции Госдумы.
Одновременно депутаты приняли постановление, в котором определены основные направления доработки этого законопроекта ко второму чтению. В частности, планируется, что в законе не будет упоминания отдельных отраслей и видов продукции, и это позволит уйти от излишней конкретизации и тем самым расширит возможности для ответных мер.
Предусмотрена возможность приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Согласно документу, российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. Помимо этого, власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц. Законопроект накладывает и ограничение на участие иностранцев в приватизации российского имущества.
Предполагается, что такого рода конкретика уйдет из законопроекта при его втором чтении, намеченном на 17 мая; концепция же документа, заверяют в Госдуме, сохранится.
Мы ко второму чтению исключаем из этого законопроекта не только лекарства, но и вообще любые конкретные виды товаров, услуг и отраслей. Все это исключаем. Решение об ограничениях будут приниматься исходя из двух критериев.
Во-первых,мы в законе фиксируем, что жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, нельзя запрещать. Во-вторых,любое такое решение по запрету, касающееся граждан, будет широко обсуждаться.
В свою очередь полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заявил, что правительство заинтересовано в широком обсуждении норм законопроекта, так как не исключены судебные иски от компаний. «С высокой долей вероятности можно прогнозировать большое количество попыток в судебном порядке обжаловать как действия правительства, так и попытаться возместить убытки, которые так или иначе будут причинены нашим иностранным контрагентам, а возможно, и отечественным. Поэтому именно правительство РФ заинтересовано в том, чтобы получить четкую, правовую основу для своих действий», — сказал он.
Обмен санкциями
6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры Дерипаски — «РусАл», En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd,
Уже 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах в связи с недружественными действиями США и иных государств.
11 мая Госдума на совете по законотворчеству приняла решение существенно изменить контуры законопроекта об ответе на американские санкции, убрав из него упоминание о конкретных товарных группах и компаниях.