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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU. Законопроект о контрсанкциях прошел во вторник первое чтение в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

Этот рамочный проект закона — «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» — предоставляет президенту и правительству широкие полномочия по введению ответных ограничений политического и экономического характера в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

За его принятие проголосовали все фракции Госдумы.

Одновременно депутаты приняли постановление, в котором определены основные направления доработки этого законопроекта ко второму чтению. В частности, планируется, что в законе не будет упоминания отдельных отраслей и видов продукции, и это позволит уйти от излишней конкретизации и тем самым расширит возможности для ответных мер.

В той редакции, в которой законопроект принят во вторник в первом чтении, президенту и правительству предоставляется право использовать запреты и меры ограничительного характера через введение до 16 различных ответных мер, касающихся, в том числе, ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, вывоза из России редкоземельных металлов.
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Предусмотрена возможность приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Согласно документу, российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. Помимо этого, власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц. Законопроект накладывает и ограничение на участие иностранцев в приватизации российского имущества.

Предполагается, что такого рода конкретика уйдет из законопроекта при его втором чтении, намеченном на 17 мая; концепция же документа, заверяют в Госдуме, сохранится.

Мы ко второму чтению исключаем из этого законопроекта не только лекарства, но и вообще любые конкретные виды товаров, услуг и отраслей. Все это исключаем. Решение об ограничениях будут приниматься исходя из двух критериев. Во-первых, мы в законе фиксируем, что жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, нельзя запрещать. Во-вторых, любое такое решение по запрету, касающееся граждан, будет широко обсуждаться.
Андрей Исаев
первый замглавы фракции «Единая Россия»

В свою очередь полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заявил, что правительство заинтересовано в широком обсуждении норм законопроекта, так как не исключены судебные иски от компаний. «С высокой долей вероятности можно прогнозировать большое количество попыток в судебном порядке обжаловать как действия правительства, так и попытаться возместить убытки, которые так или иначе будут причинены нашим иностранным контрагентам, а возможно, и отечественным. Поэтому именно правительство РФ заинтересовано в том, чтобы получить четкую, правовую основу для своих действий», — сказал он.

«Нам крайне важно защитить нашу экономику», — заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «речь идет о недружественных действиях со стороны США и ряда других государств, и очевидна необходимость противостоять этому».
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Обмен санкциями

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры Дерипаски — «РусАл», En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины». В «черный список» также включены группа «Ренова» Вексельберга, NPV Engineering и «Газпром бурение» Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Шамалова и банк РФК (принадлежит «Рособоронэкспорту», который тоже оказался под санкциями).

Уже 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах в связи с недружественными действиями США и иных государств.

11 мая Госдума на совете по законотворчеству приняла решение существенно изменить контуры законопроекта об ответе на американские санкции, убрав из него упоминание о конкретных товарных группах и компаниях.

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