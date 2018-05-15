Буркову представили нового руководителя Министерства юстиции Омской области

Новым руководителем федерального подразделения ведомства назначили Диану Жемалдинову, чью кандидатуру поддержал глава Омского региона. Сегодня состоялось официальное знакомство, сообщает пресс-служба Правительства.

Представляя новую главу Министерства юстиции, Виктор Храбров похвалил управление в целом, а также отметил потенциал нового руководителя. Александр Бурков тоже не сомневается, что Диана Жемалдинова справится с этой ролью.

«Диана Камильевна знает коллектив, специфику своей деятельности, работает не первый год. Особых проблем, думаю, испытывать не будет», — отметил он.