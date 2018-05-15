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14:24 (мск), источник: Om1.ru

Буркову представили нового руководителя Министерства юстиции Омской области

Сегодня, 15 мая, состоялась встреча Александра Буркова с начальником Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по СФО Виктора Храброва.

Новым руководителем федерального подразделения ведомства назначили Диану Жемалдинову, чью кандидатуру поддержал глава Омского региона. Сегодня состоялось официальное знакомство, сообщает пресс-служба Правительства.

Представляя новую главу Министерства юстиции, Виктор Храбров похвалил управление в целом, а также отметил потенциал нового руководителя. Александр Бурков тоже не сомневается, что Диана Жемалдинова справится с этой ролью.

«Диана Камильевна знает коллектив, специфику своей деятельности, работает не первый год. Особых проблем, думаю, испытывать не будет», — отметил он.

Добавим, в юстиции Диана Жемалдинова работает уже 10 лет. Образование она получила в ОмГУ имени Достоевского.

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