20-й форум «Великие реки» начал работу в Нижнем Новгороде

Источник: "Российская газета"

Форум собрал представителей науки, бизнеса, образовательных и общественных организаций, органов государственной власти из 13 стран и 32 российских регионов. О своих достижениях, разработках и инновациях они расскажут в ходе конгресса (будет представлено свыше 600 докладов), а также на специализированных выставках форума.

Прошлый год в стране прошел под знаком экологии, что дало мощный импульс развитию связанных с ней направлений. Как отметил на открытии форума и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер, сейчас особое внимание уделяется сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Регион находится в финальной стадии организации этого процесса и является одним из лидеров по данному направлению. Уже определены восемь операторов по обращению с ТКО, а буквально через неделю в Нижнем Новгороде пройдет Второй Всероссийский съезд региональных операторов.

Еще одно важное новшество в сфере экологии, которое сегодня реализуется в регионе, — это проект «Чистый город». По словам Александра Байера, он является важной частью борьбы за экологию в разрезе современной урбанистики.

— 20-й форум «Великие реки» фактически ровесник современного российского государства, — заявил и.о. заместителя губернатора, — мы очень рады такому вниманию к мероприятию. Нам есть что показывать и о чем говорить. Хочется, чтобы участие в работе форума стало успешным для всех собравшихся!

В многочисленных телеграммах, которые прислали в адрес участников форума руководители комитетов и комиссий Совета Федерации, Госдумы, различных федеральных структур, не раз отмечалось, что «Великие реки» стали значимым событием в жизни страны. Инновации, представленные на форуме, реализуются на практике, становятся частью различных федеральных и международных программ.

По словам первого вице-президента Российского геологического общества Евгения Фаррахова, отечественные разработки особенно актуальны в свете нынешней непростой международной ситуации. Тематика форума, по его словам, связывает в единое целое задачи устойчивого развития территории бассейнов великих рек России и зарубежных стран, достижения науки и культуры, улучшение качества жизни человечества.

После церемонии открытия почетные гости форума осмотрели представленные на Нижегородской ярмарке экспозиции. Первой точкой остановки стал стенд министерства экологии и природных ресурсов региона.

— Безусловно, сейчас основными задачами для нас являются начало работы региональных операторов по обращению с ТКО и выполнение Федерального закона 89-ФЗ («Об отходах производства и потребления», — Прим. «РГ»), — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов. — Практически все операторы определены, скоро планируется открытие одного из самых крупных в России мусоросортировочных комплексов мощностью 480 тысяч тонн в год.

По словам Арсения Дряхлова, в Год экологии проводились мероприятия, посвященные образованию и просвещению в этой сфере, которые продолжаются и теперь.

Особенный интерес у Александра Байера вызвал стенд Русского географического общества (РГО), нижегородскому отделению которого исполнилось 70 лет.

— Сегодня мы уже провели круглый стол, посвященный первому военному кораблю «Орел», построенному в Дединово Московской области. Но российский триколор на нем был впервые поднят именно в Нижнем Новгороде, что дает нам право говорить о том, что наш город — родина российского флага, — отметила председатель нижегородского отделения РГО Светлана Соткина.

Один из самых красочных стендов представили на ярмарке гости из Екатеринбурга. Выставленные ими разноцветные детские городки, стульчики, столики выполнены из вторсырья.

— У нас на улицах такие заменили чугун и пластик, — рассказала заместитель директора уральской компании Юлия Тавуркина.

На что Александр Байер заметил, что в свете предстоящей масштабной переработки мусора для Нижегородской области подобные проекты тоже могут быть актуальными.