Удобно и шикарно: Путин оценил поездку по Крымскому мосту

«Все удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно. Это хорошая и современная асфальтобетонная смесь, и я думаю, что людям понравится»

Как сообщалось, 15 мая с участием главы государства состоялось официальное открытие автодорожной части Крымского моста, а уже 16 мая с 5.30 проехать по мосту смогут все желающие.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр «Крымский мост» 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.