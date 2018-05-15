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17:21 (мск), источник: РИА Крым

Удобно и шикарно: Путин оценил поездку по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин после проезда по Крымскому мосту поделился с журналистами впечатлениями от поездки.

Источник: РИА "Новости"

За рулем КамАЗа он проехал все 19 километров автодорожной части во главе колонны строительной техники.

«Все удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно. Это хорошая и современная асфальтобетонная смесь, и я думаю, что людям понравится»
Путин

Как сообщалось, 15 мая с участием главы государства состоялось официальное открытие автодорожной части Крымского моста, а уже 16 мая с 5.30 проехать по мосту смогут все желающие.

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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр «Крымский мост» 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

Эксперт рассказал о Крымском мосте
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16:12 (мск)© Ньюстюб
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