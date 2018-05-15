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16:03 (мск), источник: Apiural.ru

На объектах вокруг «Екатеринбург Арены» городские власти выявили незначительные недочеты

В целом впечатления положительные.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб проверил готовность объектов строительства и благоустройства в районе Центрального стадиона. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

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В парке у Дворца молодежи об окончательной готовности говорит тот факт, что место уже активно используется горожанами. До конца мая Александр Якоб поручил решить все вопросы по запуску цветодинамической подсветки и передачи ее в эксплуатацию Комитету благоустройства.

Скейт-парк — уникальное место для любителей активного спорта. Площадка позволяет тренироваться и выполнять различные трюки на скейте и велосипеде. Она отвечает всем требованиям и на ней можно проводить соревнования всероссийского масштаба. Александру Якобу рассказали, что здесь осталось только уложить тротуарную плитку и специальное покрытие на площадке, а также посадить яблони и завершить благоустройство на некоторых участках.

На пересечении ВИЗ-бульвара и улицы Пирогова уже выполнен регулируемый пешеходный переход. Планируется в ближайшее время нанести необходимую разметку и 1 июня включить объект. Чуть позже, как позволит сезон, посадить цветы.

Также Александр Якоб проинспектировал улицу Пирогова, строительство гостиницы напротив стадиона, посетил подземный паркинг, где дал ряд поручений строителям подрядных организаций. Также глава Администрации проверил готовность бульвара Спорта и бульвара Медиков, где работы по благоустройству также находятся в финальной стадии.

«Мы посмотрели объекты вокруг “Екатеринбург Арены”. В целом впечатления положительные. Есть нюансы, в том числе и погода, которая нам не дает высадить цветы. Есть небольшие замечания по элементам благоустройства: где-то примыкания надо сделать, где-то гарантийные обязательства должны быть выполнены. Работа на некоторых объектах идет, где-то фасады завершают. К 25 мая практически все замечания, которые сегодня были высказаны, они должны быть выполнены», — отметил Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

© Служба новостей «АПИ».

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