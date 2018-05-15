На объектах вокруг «Екатеринбург Арены» городские власти выявили незначительные недочеты
В целом впечатления положительные.
В целом впечатления положительные.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб проверил готовность объектов строительства и благоустройства в районе Центрального стадиона. Об этом АПИ сообщили в
В парке у Дворца молодежи об окончательной готовности говорит тот факт, что место уже активно используется горожанами. До конца мая Александр Якоб поручил решить все вопросы по запуску цветодинамической подсветки и передачи ее в эксплуатацию Комитету благоустройства.
На пересечении
Также Александр Якоб проинспектировал улицу Пирогова, строительство гостиницы напротив стадиона, посетил подземный паркинг, где дал ряд поручений строителям подрядных организаций. Также глава Администрации проверил готовность бульвара Спорта и бульвара Медиков, где работы по благоустройству также находятся в финальной стадии.
«Мы посмотрели объекты вокруг “Екатеринбург Арены”. В целом впечатления положительные. Есть нюансы, в том числе и погода, которая нам не дает высадить цветы. Есть небольшие замечания по элементам благоустройства:
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