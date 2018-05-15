Замглавы Чайковского района, ставшая виновницей ДТП, покинула должность
Заместитель главы Чайковского района по экономике и финансам Лариса Терентьева уволилась по собственному желанию. Об этом «Ъ» рассказал глава района Юрий Востриков.
Заместитель главы Чайковского района по экономике и финансам Лариса Терентьева уволилась по собственному желанию. Об этом «Ъ» рассказал глава района Юрий Востриков.
Как ранее писали местные СМИ, госпожа Терентьева находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» совершила наезд на четыре машины.
По словам господина Вострикова, исполняющим обязанности замглавы района назначена Ирина Колякова. Ранее она руководила управлением по экономическому развитию администрации Чайковского района.