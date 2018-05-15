В преддверии ЧМ-2018 в Казань прибыла делегация Австралии
В течение двух последних дней, включая этот вторник, прибывшая в Татарстан делегация Австралии изучала готовность Казани к приему гостей во время ЧМ-2018.
В течение двух последних дней, включая этот вторник, прибывшая в Татарстан делегация Австралии изучала готовность Казани к приему гостей во время ЧМ-2018.
Напомним, первый матч мундиаля, который пройдет в городе 16 июня, это встреча сборных Франции и Австралии.
— Наш визит преследует две цели. Первая связана с матчем, который будет проходить здесь с участием нашей команды и болельщиков. Вторым не менее важным моментом является знакомство с Казанью, — отметил на встрече в мэрии города консул посольства Австралии в России Питер Джон Мэнвелл.
Делегация обратила внимание на степень готовности спортивной и городской инфраструктуры, транспортное и медицинское обеспечение и условия проживания в гостиницах. Так, в частности гости посетили Горбольницу № 7, стадион «Казань Арена», ж/д вокзал «Казань-1», и центр выдачи паспортов болельщиков Fan ID на Баумана.