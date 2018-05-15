В преддверии ЧМ-2018 в Казань прибыла делегация Австралии

Напомним, первый матч мундиаля, который пройдет в городе 16 июня, это встреча сборных Франции и Австралии.

— Наш визит преследует две цели. Первая связана с матчем, который будет проходить здесь с участием нашей команды и болельщиков. Вторым не менее важным моментом является знакомство с Казанью, — отметил на встрече в мэрии города консул посольства Австралии в России Питер Джон Мэнвелл.