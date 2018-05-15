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18:37 (мск), источник: ТАСС

Главгосэкспертиза одобрила проект первого в Подмосковье мусоросжигательного завода

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ФАУ «Главгосэкспертиза России» дала положительное заключение по проекту первого из четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) дочерней компании корпорации «Ростех» — «РТ-Инвест» в Московской области — в Воскресенском районе. Об этом во вторник сообщили в пресс- службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«РТ-Инвест» получил положительное заключение Главгосэкспертизы по заводу в Воскресенске. <…> Реализация проекта идет в соответствии с ранее намеченным графиком, и следующим этапом станет закладка первого камня будущего завода в Воскресенске, летом 2018 года, — процитировали в пресс-службе генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова. Это заключение является последним этапом, предшествующим началу строительства объекта, отметили в компании.

Во время рассмотрения проекта разработчики получили замечания о необходимости сделать дополнительные точки мониторинга на границе санитарно-защитной зоны, ужесточить требования к контролю поступивших на завод отходов и проводить анализ фонового загрязнения окружающей среды, характерного для подобных объектов. Эти замечания разработчики учли в документации, добавили в «РТ-Инвест».

Ранее сообщалось, что МСЗ в Воскресенском районе будет расположен вблизи деревни Свистягино. Его мощность приемки, как и остальных четырех, составит 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, он должен заработать с 2021 года. К 2023 году четыре предприятия вместе смогут утилизировать около 33% коммунального мусора, который образуется в Московской области ежегодно.

Мусоросжигательные заводы станут частью комплексной системы по обращению с отходами в регионе. Согласно планам областного правительства, в 2019 году Подмосковье перейдет на раздельный сбор мусора, введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, а в 2021 году начнет сжигать непригодные для переработки отходы и использовать эту тепловую энергию для производства «зеленого» электричества.

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