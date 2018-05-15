Песков: новый кабмин будет сформирован в течение недели

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Новое правительство РФ будет сформировано до начала Санкт-Петербургского экономического форума. Об этом сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, [к началу ПМЭФ] оно уже должно быть сформировано по Конституции», — сказал Песков.
ПМЭФ-2018 пройдет 24—26 мая.
Песков напомнил, что во вторник пройдет встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой, возможно, может быть определен состав и структура нового кабмина.
Отвечая на вопрос, потребуется ли президенту какое-то время для утверждения кандидатур в состав нового правительства, Песков сказал: «Не знаю, давайте дождемся этой встречи». При этом и. о. пресс-секретаря президента РФ не стал уточнять, будут ли в ходе встречи обсуждаться конкретные претенденты в правительство.