Песков: новый кабмин будет сформирован в течение недели

Источник: ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Новое правительство РФ будет сформировано до начала Санкт-Петербургского экономического форума. Об этом сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также Цифровая экономика получит свое ведомство

«Конечно, [к началу ПМЭФ] оно уже должно быть сформировано по Конституции», — сказал Песков.

ПМЭФ-2018 пройдет 24—26 мая .

Песков напомнил, что во вторник пройдет встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой, возможно, может быть определен состав и структура нового кабмина.