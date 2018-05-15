Ряд увольнений в алматинских больницах прокомментировал глава горздрава

Источник: Kazinform

По его словам, директоры алматинских клиник уволены из-за финансовых нарушений и неумении руководить.

«Назначения связаны с нарушением финансово-хозяйственной части управления. Мы не должны допускать коррупцию на местах. Не будем терпеть, мы обязаны обепечить население качественной медецинской помощью. Бюджетные средства необходимо использовать рационально. Те, кто будет нарушать, будет нести наказание. В целом, корпус директоров у нас достаточно конкурентноспособен. Но, кто был замешан в финасовых делах, был особожден от занимаемой должности», — заявил С. Мусинов.

Вопрос был поднят в связи с увольнением и назначением новых руководителей больниц мегаполиса. Так, стало известно о назначении директора Алматинского онкологического центра. На место Дамира Даулетбаева пришел Нурсултан Измагамбетов. Освобожден от занимаемой должности главы городской клинической больницы № 7 в Калкамане Марат Абдуллаев. Теперь крупную клинику города возглавил Манас Рамазанов.

Одно из скандальных увольнений — освобождение от должности директора перинатального центра Эльмиры Жакашевой. Ее сменил бывший главврач роддома № 5 Гани Бодыков. Как известно, увольнение Э. Жакишевой последовало после смерти 20-летней роженицы в центре. Однако, глава горздрава Мусинов утверждает, что Э. Жакишева не справилась с работой как руководитель медучреждения.

«Мы высоко ценим ее как врача. Но руководитель учреждения — это совсем другое. Для управления целого предприятия надо иметь специальные навыки. Наши претензии к ней были больше как к руководителю, а не врачу. Она может работать в любой медицинской организации. Но, в качестве руководителя ею были допущены серьезные ошибки, в том числе в финансово-хозяйственной деятельности. Сегодня соответсвующими надзорными органами проводится проверка в этом вопросе, результаты уже видны. Назначен новый руководитель с колоссальным опытом», — сказал С. Мусинов.