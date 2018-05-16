Жители Самары пожаловались главе города Елене Лапушкиной на расписание маршрутов № 50 и № 1
Мэр пообещала разобраться в ситуации и наладить график движение.
Мэр пообещала разобраться в ситуации и наладить график движение.
15 мая в Самаре сотрудники завода «Электрощит» на встрече с главой города Еленой Лапушкиной попросили повлиять на график движения маршрутов № 50 и № 1.
— Автобусы ходят непостоянно. Мы ждем на остановке по полчаса.
Позже в «Твиттере» городской администрации появилось сообщение, что перевозчик скорректирует расписание автобусов 50-го маршрута вместе с заводчанами, чтобы сделать сообщение с Красной Глинкой более удобным по времени.
Однако пользователи обратили внимание, что по маршруту № 1 никакого решения так и не приняли.
— Мехзаводчанам как добираться?! — удивляются жители.