Жители Самары пожаловались главе города Елене Лапушкиной на расписание маршрутов № 50 и № 1

Источник: Комсомольская правда

15 мая в Самаре сотрудники завода «Электрощит» на встрече с главой города Еленой Лапушкиной попросили повлиять на график движения маршрутов № 50 и № 1.

— Автобусы ходят непостоянно. Мы ждем на остановке по полчаса. Из-за этого до работы очень трудно доезжать, — возмущаются заводчане.

Позже в «Твиттере» городской администрации появилось сообщение, что перевозчик скорректирует расписание автобусов 50-го маршрута вместе с заводчанами, чтобы сделать сообщение с Красной Глинкой более удобным по времени.

Однако пользователи обратили внимание, что по маршруту № 1 никакого решения так и не приняли.