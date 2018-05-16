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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Самары пожаловались главе города Елене Лапушкиной на расписание маршрутов № 50 и № 1

Мэр пообещала разобраться в ситуации и наладить график движение.

Источник: Комсомольская правда

15 мая в Самаре сотрудники завода «Электрощит» на встрече с главой города Еленой Лапушкиной попросили повлиять на график движения маршрутов № 50 и № 1.

— Автобусы ходят непостоянно. Мы ждем на остановке по полчаса. Из-за этого до работы очень трудно доезжать, — возмущаются заводчане.

Позже в «Твиттере» городской администрации появилось сообщение, что перевозчик скорректирует расписание автобусов 50-го маршрута вместе с заводчанами, чтобы сделать сообщение с Красной Глинкой более удобным по времени.

Однако пользователи обратили внимание, что по маршруту № 1 никакого решения так и не приняли.

— Мехзаводчанам как добираться?! — удивляются жители.

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