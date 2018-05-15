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20:56 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о структуре нового правительства

В кабмине у премьера будет 10 заместителей.

Источник: ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Путин подписал указ о структуре нового правительства. Соответствующая информация содержится в указе президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

У премьер-министра России будет 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер — министр финансов, вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер — глава аппарата кабинета министров.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя Аппарата правительства РФ», — говорится в документе.

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