Путин подписал указ о структуре нового правительства
В кабмине у премьера будет 10 заместителей.
В кабмине у премьера будет 10 заместителей.
СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. Путин подписал указ о структуре нового правительства. Соответствующая информация содержится в указе президента РФ, сообщила
У
«Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя Аппарата правительства РФ», — говорится в документе.
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