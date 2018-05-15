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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт прокомментировал разделение Минобрнауки на два министерства

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разделение Минобрнауки России на два отдельных министерства, ведающих общим образованием и наукой, является вполне логичным шагом и идет в русле мировой практики, позволит специализировать госуправление в этой сфере и сосредоточить больше внимания на школьной инфраструктуре, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Согласно указу президента РФ, Минобрнауки разделено на два отдельных министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Также Владимир Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.

«Действительно, вполне логичным выглядит разделение министерства науки и образования на две части, потому что нельзя было создавать такой большой сверхкомплекс», — сказал РИА Новости Миронов, отметив, что изначально в компетенцию Минобрнауки были включены две разные области: общее образование наряду с высшим образованием и наукой.

«Даже высшее образование и наука — тоже, на самом деле, разные сферы, но они все-таки ближе друг к другу. Поэтому создание министерства просвещения или министерства общего образования, как оно в разных странах называется, это норма, так и в других государствах», — добавил эксперт.

По его словам, разделение функций «позволит специализировать здесь государственное управление, больше сосредоточить внимание на школьной инфраструктуре, тем более что в майском указе есть по этому поводу ряд поручений».

«Упразднение ФАНО тоже абсолютно логично, это было искусственное образование, которое было ad hoc, как говорится на латыни, то есть для решения конкретной задачи — тогда это была реформа РАН, которая вызвала массу вопросов в обществе и в научном сообществе», — напомнил Миронов, отметив, что сейчас необходимости в существовании такой структуры уже нет.

«Эти функции может выполнять, с одной стороны, министерство науки, с другой стороны, сами структуры РАН. Поэтому это преобразование можно только приветствовать», — заключил политолог.

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