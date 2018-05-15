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15 мая, источник: Lenta.Ru

КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи

Пхеньян пригрозил отменить саммит США — КНДР из-за военных учений, которые совместно проводят страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Источник: Reuters

«США придется серьезно обсудить судьбу намеченного саммита в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи», — цитирует издание сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.

Кроме того, Пхеньян решил отменить переговоры с Сеулом на высшем уровне, которые должны были состояться 16 мая. По мнению северокорейских властей, военные учения США и Южной Кореи — репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.

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