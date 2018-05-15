КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи

Кроме того, Пхеньян решил отменить переговоры с Сеулом на высшем уровне, которые должны были состояться 16 мая. По мнению северокорейских властей, военные учения США и Южной Кореи — репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.