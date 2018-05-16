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00:17 (мск), источник: Tengrinews

Представители сирийской оппозиции выступили с заявлением в Астане

Представители вооруженной оппозиции Сирии намерены участвовать в переговорах только в Астане. Ехать в Россию они не собираются. Об этом на пресс-конференции в столице Казахстана заявил глава делегации сирийской оппозиции Ахмед Тома, передает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«Да, мы прибыли в Астану, чтобы обсудить в Астане и только в Астане, а не в каком-либо другом месте, все вопросы и все аспекты данного конфликта. Если страны-гаранты (Россия, Иран, Турция — прим.) хотят поехать в другую страну, то это касается только их», — ответил он на вопрос, будет ли делегация принимать участие в следующей встрече в Сочи.

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Такое же заявление сделал и другой представитель сирийской вооруженной оппозиции Ясер Абдулрахим, сообщает телеканал КТК.

«Это не центр примирения. Они насильственно переселяют людей и угрожают им. Они это делают под предлогом, что воюют против “Джабхат ан-Нусра”. Я хочу сказать, что Россия должна пересмотреть свою позицию, чего они хотят. Если они пригласят нас на переговоры в Сочи, то мы туда не поедем», — сказал Абдулрахим.

15 мая в Астане завершился девятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Во время подведения его итогов страны-гаранты Россия, Турция и Иран решили провести следующую встречу в рамках астанинского процесса по Сирии в июле в Сочи.

«Сочи наиболее отвечает реалиям сегодняшнего дня. Астанинский процесс жил, жив и будет жить. Сочи — это все лишь место. Это не означает, что процесс в Астане, где он был рожден, перестает существовать», — сказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

При этом Лаврентьев отметил, что не слышал в ходе контактов в Астане с представителями оппозиции какого-либо отказа от приезда в Сочи, выразив надежду на то, что оппозиция все же приедет туда.

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