Представители сирийской оппозиции выступили с заявлением в Астане
Представители вооруженной оппозиции Сирии намерены участвовать в переговорах только в Астане. Ехать в Россию они не собираются. Об этом на
Представители вооруженной оппозиции Сирии намерены участвовать в переговорах только в Астане. Ехать в Россию они не собираются. Об этом на
«Да, мы прибыли в Астану, чтобы обсудить в Астане и только в Астане, а не в
Такое же заявление сделал и другой представитель сирийской вооруженной оппозиции Ясер Абдулрахим, сообщает телеканал КТК.
«Это не центр примирения. Они насильственно переселяют людей и угрожают им. Они это делают под предлогом, что воюют против “Джабхат ан-Нусра”. Я хочу сказать, что Россия должна пересмотреть свою позицию, чего они хотят. Если они пригласят нас на переговоры в Сочи, то мы туда не поедем», — сказал Абдулрахим.
15 мая в Астане завершился девятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Во время подведения его итогов
«Сочи наиболее отвечает реалиям сегодняшнего дня. Астанинский процесс жил, жив и будет жить. Сочи — это все лишь место. Это не означает, что процесс в Астане, где он был рожден, перестает существовать», — сказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
При этом Лаврентьев отметил, что не слышал в ходе контактов в Астане с представителями оппозиции