Госдума все принимает близко к санкциям

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Депутаты одобрили во вторник концепцию законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных государств» и связанных с ним дополнений в УК, авторами которых стали сами депутаты, включая спикера, вице-спикеров и лидеров четырех фракций. Первый проект был внесен в Думу несколько недель назад, подробно обсуждался профильными комитетами Госдумы и Совета федерации, бизнес-сообществом и экспертами и в итоге должен стать ко второму чтению, которое намечено на 17 мая, по сути, рамочным. Закон лишь закрепит за президентом и правительством право вводить «меры, связанные с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств». Конкретных мер в законе не будет.



Депутаты во вторник постановили ко второму чтению исключить из проекта «упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, а также установить, что меры противодействия не могут распространяться на жизненно важные товары». Напомним, что норма, вводящая запрет на импорт лекарств и медицинского оборудования, стала предметом жесткой критики со всех сторон.

А вот второй законопроект, дополняющий УК новой статьей 284.2, которая предусматривает наказание за исполнение антироссийских санкций, еще только может стать предметом критики.

Под «исполнением» имеется в виду «ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок» (штраф до 600 тыс. руб. либо ограничение свободы до четырех лет). Плюс часть 2 новой статьи предусматривает наказание за «умышленные действия, способствующие введению» санкций. Она «посвящена тем гражданам нашей страны, которые ездят за рубеж, консультируют по проведению санкций, призывают к проведению санкций, дают соответствующие рекомендации, собирают материалы», — пояснил, представляя законопроекты коллегам, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. И уточнил: «Нет сейчас такой юридической формулировки, но она осталась как моральная формулировка — измена Родине».

Работающий в России европейский бизнес очень встревожен формулировками законопроекта, поскольку это ставит его перед сложным выбором: либо нарушать санкции США и попасть под их воздействие, либо соблюдать их с риском попасть под уголовное преследование в РФ.

«В конечном счете от этого закона пострадает в первую очередь российская экономика, если немецкие компании, способствующие ее модернизации, будут вынуждены уйти с рынка», — заявил «Ъ» председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. С ним согласен президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде: «Это опасный закон, который может обернуться против экономических интересов России. Прежде всего, могут быть затронуты банки, для российских интересов и банковской системы этот закон в нынешней редакции будет контрпродуктивен».

Видео Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции

«Возможно, авторы закона просто не подумали, что под формулировку “юридические лица, зарегистрированные в РФ” может попасть любая структура, в том числе, например, европейские компании. Но на практике это может означать уход из России европейского бизнеса и, прежде всего, банков», — говорит один из собеседников «Ъ» в бизнес-кругах. Президент Ассоциации французских внешнеторговых советников в РФ, управляющий партнер юрфирмы Jeantet Associes Давид Ласфарг согласен, что европейские компании оказываются жертвами противоречащих друг другу законодательств: «Боюсь, что, оказавшись перед таким выбором, многие, прежде всего банки, предпочтут уйти с российского рынка».



Законопроект мало влияет на положение вещей с уже принятыми санкциями, поскольку не имеет обратной силы, полагает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Если сейчас какая-либо российская компания под санкциями попросит, например, поставить ей западное оборудование, то поставщик всегда сможет придумать причину для отказа, не связанную с санкциями.

«Но что точно будет работать, это если вы как российская структура западной компании заключили контракт, а потом были введены санкции — выйти из сделки вы уже не сможете. Это серьезный риск, который может привести к тому, что западные компании станут очень осторожны и будут как минимум избегать заключения долгосрочных контрактов», — говорит юрист.



Возможность внесение поправок в законопроект осложняется не только скоростью их принятия, но и депутатским настроем.



Проекты обсуждались во вторник в Госдуме как политический, а не правовой акт. Антироссийские санкции — «это экономическая война именно против народа России», уверял и без того в этом уверенных коллег господин Исаев: «И мы не могли не ответить на войну». «Поздновато мы это делаем, — посетовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.— Русские медленно запрягают, но быстро скачут. Давайте запрягать тоже быстро. Молодцы авторы закона».

«Введя наши контрсанкции, мы получим обращение в суд Всемирной торговой организации (ВТО), — предупредил всех лидер “Справедливой России” Сергей Миронов.— Мне кажется, самое время подумать: может быть, нам впервые сделать прецедент и выйти из этой организации?» Владимир Кашин от имени КПРФ одобрял сам факт появления законопроекта: «Трезвеют наши представители, работающие не только в правительстве, в Кремле, в Госдуме, но и люди наши трезвеют, и те, кто совсем недавно обнимал и желал жить только так, как живут на Западе».

В Совете федерации согласны с новой версией проекта, сформулированной на совете по законотворчеству при спикере Госдумы. Глава комитета Совета федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев сказал «Ъ», что «комитет 3 мая направлял в Госдуму замечания и предложения по проекту с учетом общей позиции сенаторов»: «Концептуально мы одобрили проект закона, но он казался нам излишне детализированным, в том числе в части медицинского и лекарственного обеспечения наших граждан. Мы предлагали от этого отойти, понимая, что если проект рамочный, то правительство и отраслевые министерства лучше определят, что необходимо делать, а от чего стоит воздержаться». Теперь все эти замечания учтены, говорит сенатор. Отвечая на вопрос «Ъ», в чем актуальность закона, если право правительства принимать ответные меры уже закреплено в законе «О специальных экономических мерах», Дмитрий Мезенцев сказал, что проект о контрсанкциях «более детальный и сбалансированный» и дает «своевременный и вынужденный ответ на то беспрецедентное давление, которое оказывают на Россию США и их союзники».

Проект после исключения из него конкретных экономических мер «может расцениваться лишь как демонстративный политический акт, не способный оказать реальное влияние на санкционное противостояние между Россией и Западом».