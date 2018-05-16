Боец «Азова» объяснил, почему отказался пожимать руку Порошенко

Когда Толмачев, по очереди приветствуя участников церемонии, дошел до Порошенко, то проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Боец никак не отреагировал на Порошенко, даже когда украинский лидер похлопал его по плечу.

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий», — прокомментировал Толмачев, добавив, что уже «четыре года идет война», и этим нужно было заниматься раньше.

Толмачев уверен, если бы Порошенко «не затянул войну», количество раненых бойцов могло быть значительно меньше.

«Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных», — подчеркнул Толмачев. Также ему не понравилось то, что Порошенко «совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию».

В то же время «азовец» оказался удовлетворен тем, что в этом году в играх приняли участие больше получивших ранения бойцов, чем в прошлом году.