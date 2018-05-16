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01:52 (мск), источник: РИА Новости

Боец «Азова» объяснил, почему отказался пожимать руку Порошенко

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев объяснил изданию UA1, почему отказался пожать руку президенту Петру Порошенко на церемонии награждения участников Invictus Games — спортивных соревнований бывших и нынешних военнослужащих, пострадавших в ходе военных действий.

Когда Толмачев, по очереди приветствуя участников церемонии, дошел до Порошенко, то проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Боец никак не отреагировал на Порошенко, даже когда украинский лидер похлопал его по плечу.

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий», — прокомментировал Толмачев, добавив, что уже «четыре года идет война», и этим нужно было заниматься раньше.

Толмачев уверен, если бы Порошенко «не затянул войну», количество раненых бойцов могло быть значительно меньше.

«Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных», — подчеркнул Толмачев. Также ему не понравилось то, что Порошенко «совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию».

В то же время «азовец» оказался удовлетворен тем, что в этом году в играх приняли участие больше получивших ранения бойцов, чем в прошлом году.

Полк «Азов» украинской Нацгвардии принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», а также «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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