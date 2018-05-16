Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Представители бизнеса, властей и науки РФ и Южной Кореи в среду собрались на VIII Дальневосточном
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Представители бизнеса, властей и науки РФ и Южной Кореи в среду собрались на VIII Дальневосточном
Форум открывается в отеле Hyundai. Мероприятие ежегодно проводит генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и его торговый отдел КОТРА.
Участники обсудят сотрудничество России и Республики Корея в проектах ТОР и свободного порта Владивосток,
На форуме выработают основные направления дальнейшего сотрудничества двух стран.
В рамках проекта Made with Russia («Сделано с Россией») представители бизнеса двух стран обсудят возможности расширения партнерских отношений и создания совместных инвестпроектов на Дальнем Востоке.