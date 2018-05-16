Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум

Форум открывается в отеле Hyundai. Мероприятие ежегодно проводит генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и его торговый отдел КОТРА.

Участники обсудят сотрудничество России и Республики Корея в проектах ТОР и свободного порта Владивосток, транспортно-логистической, энергетической и рыболовной отраслях. В том числе пройдут сессии на тему рыбопромыслового судостроения, модернизации рыбной промышленности в ДФО, стороны обсудят развитие Северного морского пути и российско-корейское сотрудничество в газовой отрасли.