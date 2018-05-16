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05:08 (мск), источник: ТАСС

Guardian: власти Эквадора потратили $5 млн на обеспечение безопасности Ассанжа

ТАСС, 16 мая. Власти Эквадора потратили по меньшей мере $5 млн, чтобы обеспечить безопасность основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в 2012 году получившего убежище в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне. Об этом во вторник сообщила газета Guardian со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Источник: AP 2018

По данным издания, бюджет на содержание Ассанжа был одобрен находившимися тогда у власти президентом страны Рафаэлем Корреа и главой МИД Рикардо Патиньо. На операцию «Гость», которая затем была переименована в операцию «Отель», правительство Эквадора тратило около $66 тыс. ежемесячно. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками специальной фирмы, отвечающей за безопасность.

Эквадорские дипломаты также рассматривали разные варианты организации побега Ассанжа из посольства, поскольку опасались, что там его могут задержать британские правоохранительные органы, отмечает Guardian. В частности, предлагалось вывезти мужчину на машине с дипломатическими номерами или назначить представителем Эквадора в ООН, чтобы обеспечить ему дипломатическую неприкосновенность.

В 2012 году создатель WikiLeaks попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. С того момента он, опасаясь экстрадиции, не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице.

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