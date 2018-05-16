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05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Отвечать за безопасность в Красноярске будет бывший ГУФСИНовец

Такое распоряжение подписал мэр города.

Источник: Reuters

Глава Красноярска Сергей Ерёмин назначил нового руководителя департамента общественной безопасности города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации.

Этот пост занял Геннадий Гартман. До этого назначения он 22 года проработал в ГУФСИН России по Красноярскому краю. Последняя должность, которую он занимал — заместитель начальника Главного управления. Уволили его 14 мая 2018 года в связи с выходом на пенсию. До прихода в эту структуру Гартман с 1976 по 1996 год служил в Вооруженных силах СССР и России, где дослужился до должности командира батальона.

К своим новым обязанностям Гартман приступил с 15 мая 2018 года. Его предшественника на этом посту, Юрия Стригина, уволили по сокращению штата в апреле 2018 года. Он руководил им девять лет (с 2009 года).

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 Отвечать за безопасность в Красноярске будет бывший ГУФСИНовец
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