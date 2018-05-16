Отвечать за безопасность в Красноярске будет бывший ГУФСИНовец
Такое распоряжение подписал мэр города.
Такое распоряжение подписал мэр города.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин назначил нового руководителя департамента общественной безопасности города. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации.
Этот пост занял Геннадий Гартман. До этого назначения он 22 года проработал в ГУФСИН России по Красноярскому краю. Последняя должность, которую он занимал — заместитель начальника Главного управления. Уволили его 14 мая 2018 года в связи с выходом на пенсию. До прихода в эту структуру Гартман с 1976 по 1996 год служил в Вооруженных силах СССР и России, где дослужился до должности командира батальона.
К своим новым обязанностям Гартман приступил с 15 мая 2018 года. Его предшественника на этом посту, Юрия Стригина, уволили по сокращению штата в апреле 2018 года. Он руководил им девять лет (с 2009 года).