Отвечать за безопасность в Красноярске будет бывший ГУФСИНовец

Этот пост занял Геннадий Гартман. До этого назначения он 22 года проработал в ГУФСИН России по Красноярскому краю. Последняя должность, которую он занимал — заместитель начальника Главного управления. Уволили его 14 мая 2018 года в связи с выходом на пенсию. До прихода в эту структуру Гартман с 1976 по 1996 год служил в Вооруженных силах СССР и России, где дослужился до должности командира батальона.