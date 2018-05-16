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07:46 (мск), источник: Zakon.kz

У нас народ ушлый — Назарбаев про тех, кто хочет нажиться на 7−20−25

Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье.

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Накануне Нурсултан Назарбаев заявил, что заработать на госпрограмме не получится. Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Одну из пяти инициатив президента обсуждали в Уральске, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.

В Западно-Казахстанскую область Нурсултан Назарбаев прилетел из Сочи, где проходил саммит ЕАЭС.

Власти региона в красках расписали возможности области и буквально за несколько часов успели показать и мясоперерабатывающий комплекс, и мебельную фабрику, и производство сэндвич-панелей для облицовки зданий. В это время на городской площади Назарбаева уже ждали члены Ассамблеи народа Казахстана. Здесь и обсудили 5 инициатив президента, среди которых доступное жилье.

Обеспечить доступным жильем. Первым! У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нету — будем давать. Поэтому это будут попадать молодые.
Нурсултан Назарбаев
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