У нас народ ушлый — Назарбаев про тех, кто хочет нажиться на 7−20−25

Обеспечить доступным жильем. Первым! У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нету — будем давать. Поэтому это будут попадать молодые.

Нурсултан Назарбаев