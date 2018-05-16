У нас народ ушлый — Назарбаев про тех, кто хочет нажиться на 7−20−25
Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье.
Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье.
Накануне Нурсултан Назарбаев заявил, что заработать на госпрограмме не получится. Ипотеку на льготных условиях дадут только на самом деле нуждающимся в жилье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
Одну из пяти инициатив президента обсуждали в Уральске, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.
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Власти региона в красках расписали возможности области и буквально за несколько часов успели показать и мясоперерабатывающий комплекс, и мебельную фабрику, и производство
Обеспечить доступным жильем. Первым! У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нету — будем давать. Поэтому это будут попадать молодые.