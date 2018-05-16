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06:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский депутат разоблачает тайные закупки министерства соцполитики

Илья Зайцев обнаружил семейные связи между чиновниками и коммерсантами.

По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Ильи Зайцева, существующая система закупок в министерстве социальной политики допускает возможность коррупционных сделок. А ведь через это учреждение проходит более 58 миллиардов рублей, или четверть краевого бюджета. Между тем, министерство и подчинённые ему учреждения, по словам депутата, активно заключают контракты без публичных процедур, избегая конкурса, с единственным поставщиком. В опубликованном на своей странице расследовании Зайцев называет две фирмы, которые едва ли не монополизировали поставки министерству спортивного инвентаря и бытовой техники.

«…только за два дня марта этого года (26 и 27 марта) заключено сразу 25 государственных контрактов с ООО «****». Сумма каждого — менее 100 тысяч рублей (от 79020 рублей до 98568 рублей). Это дало возможность руководству Министерства социальной политики избежать публичности процедуры и заключить контракты на общую сумму более 2.3 миллионов рублей без проведения торгов. Предмет всех 25 контрактов одинаковый — покупка «ценных подарков», — приводит пример подозрительных закупок депутат.

Также у себя на странице он приводит пример прямых родственных связей между поставщиками и чиновниками министерства. Все документы Зайцев передал в правоохранительные органы для соответствующей оценки.

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