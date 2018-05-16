Анатолий Чубайс прилетел в Новосибирск

Главная цель форума — создание современных механизмов совершенствования транспортной отрасли России.

Форум традиционно проходит в Новосибирске при поддержке Министерства транспорта РФ и Государственной Думы. Ежегодно он собирает не менее 8 000 человек — участников из всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья и Европы.

«В этом 2018 году в рамках форума запланировано проведение большого количества мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные вопросам функционирования и развития всех видов транспорта, дорожно-строительного и транспортно-логистического комплексов», — сообщают организаторы.

В рамках проведения выставки «TransSiberia будут представлены инновационные разработки транспортной отрасли, достижения и новинки предприятий. Выставка традиционно является уникальной площадкой для взаимодействия всех участников форума, в том числе компаний, заинтересованных в работе на территории Сибирского федерального округа.

Известно, что сегодня, 16 мая, руководитель Новосибирской области Андрей Травников и заместитель Министра транспорта РФ Александр Юрчик примут участие в ключевых мероприятиях первого дня работы VII Международного Сибирского транспортного форума.

Во время пленарной дискуссии «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада» Андрей Травников обозначит свое видение развития транспортного сектора Сибири и Новосибирской области. Участники мероприятия также рассмотрят вопросы актуализации транспортной стратегии России, повышение экономической целесообразности крупных инфраструктурных проектов Сибирского федерального округа, формы субсидирования региональных перевозок и другое.

В первый день работы VII Международного Сибирского транспортного форума запланирован объезд транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации по проекту «Безопасные и качественные дороги». Качество работ на объектах реконструкции оценит не только Андрей Травников, но и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.