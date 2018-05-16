Анатолий Чубайс прилетел в Новосибирск
В эти дни в областном центре проходят VII Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта «TransSiberia».
В эти дни в областном центре проходят VII Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта «TransSiberia».
Главная цель форума — создание современных механизмов совершенствования транспортной отрасли России.
Форум традиционно проходит в Новосибирске при поддержке Министерства транспорта РФ и Государственной Думы. Ежегодно он собирает не менее 8 000 человек — участников из всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья и Европы.
«В этом 2018 году в рамках форума запланировано проведение большого количества мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные вопросам функционирования и развития всех видов транспорта,
В рамках проведения выставки «TransSiberia будут представлены инновационные разработки транспортной отрасли, достижения и новинки предприятий. Выставка традиционно является уникальной площадкой для взаимодействия всех участников форума, в том числе компаний, заинтересованных в работе на территории Сибирского федерального округа.
Известно, что сегодня, 16 мая, руководитель Новосибирской области Андрей Травников и заместитель Министра транспорта РФ Александр Юрчик примут участие в ключевых мероприятиях первого дня работы VII Международного Сибирского транспортного форума.
Во время пленарной дискуссии «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада» Андрей Травников обозначит свое видение развития транспортного сектора Сибири и Новосибирской области. Участники мероприятия также рассмотрят вопросы актуализации транспортной стратегии России, повышение экономической целесообразности крупных инфраструктурных проектов Сибирского федерального округа, формы субсидирования региональных перевозок и другое.
Сегодня на форум в Новосибирск прилетел и председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс. В последний раз он посещал Новосибирск в феврале прошлого года. А минувшей осенью заявил о старте производства складных электромопедов UJET, которые будет собирать в Новосибирске местная компания OCSiAl. В планах дочернего предприятия «Роснано» — ежегодное производство 32 тысяч складных электромопедов.