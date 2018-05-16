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09:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вадим Янин покинул пост министра здравоохранения Красноярского края

Он занимал должность с 2008 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

И.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики регионального ЗС.

Янин работал в должности с 2008 года. Трудовую деятельность он начал в 1992 году. Более 12 лет проработал в Норильской городской больнице, где прошел путь от терапевта до главного врача. В 2001 году Янин был избран депутатом городского совета Норильска. С 2004 по 2008 год руководил Краевым фондом обязательного медицинского страхования.

«Почти четверть века успешно решал задачи всестороннего развития здравоохранения в крае, работал ради повышения здоровья жителей. Под чутким руководством Вадима Николаевича реализованы крупные инфраструктурные проекты здравоохранения во благо нашего края», — прокомментировал депутат краевого ЗС Сергей Титов.

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