Вадим Янин покинул пост министра здравоохранения Красноярского края

И.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики регионального ЗС.

Янин работал в должности с 2008 года. Трудовую деятельность он начал в 1992 году. Более 12 лет проработал в Норильской городской больнице, где прошел путь от терапевта до главного врача. В 2001 году Янин был избран депутатом городского совета Норильска. С 2004 по 2008 год руководил Краевым фондом обязательного медицинского страхования.