Вадим Янин покинул пост министра здравоохранения Красноярского края
Он занимал должность с 2008 года.
Он занимал должность с 2008 года.
И.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на заседании комитета по охране здоровья и социальной политики регионального ЗС.
Янин работал в должности с 2008 года. Трудовую деятельность он начал в 1992 году. Более 12 лет проработал в Норильской городской больнице, где прошел путь от терапевта до главного врача. В 2001 году Янин был избран депутатом городского совета Норильска. С 2004 по 2008 год руководил Краевым фондом обязательного медицинского страхования.
«Почти четверть века успешно решал задачи всестороннего развития здравоохранения в крае, работал ради повышения здоровья жителей. Под чутким руководством Вадима Николаевича реализованы крупные инфраструктурные проекты здравоохранения во благо нашего края», — прокомментировал депутат краевого ЗС Сергей Титов.