Закон о приемных семьях для пожилых людей приняли в Иркутской области

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на 62-й сессии 16 мая в окончательном чтении приняли законопроект о приемных семьях для пожилых людей. Председатель комитета по здравоохранению и соцзащите Андрей Лабыгин отметил, что рабочая группа, в которую вошли члены правительства, депутаты, представители пенсионного фонда и уполномоченный по правам человека, внесли все поступившие поправки.

Несколько поправок поступило от губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Они касаются механизма выплат и правовых моментов.

Закон предполагается, что между пожилым человеком и гражданином, который будет ухаживать за пенсионером, будет заключаться договор. В нем будут описаны права и обязанности сторон. Контролировать исполнение договора будет госучреждение.

Граждане за уход за пенсионерами будут получать ежемесячные выплаты в качестве поощрения. В Иркутской области насчитывается 10 одиноко живущих пожилых людей, желающих заключить договор. На выплаты их приёмным семьям в год потребуется 560 тысяч рублей.

Заключать договор опеки между родственниками запрещается.

К таким мерам привела проблема переполненности домов для престарелых. В 2014 году очередь на размещение в них составляла в Иркутской области почти 700 человек. Тогда президент России поручил решить эту проблему. К 1 января 2017 года очередь снизилась до 147 человек.