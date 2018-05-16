Закон о приемных семьях для пожилых людей приняли в Иркутской области
Несколько поправок поступило от губернатора Иркутской области.
Несколько поправок поступило от губернатора Иркутской области.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на 62-й сессии 16 мая в окончательном чтении приняли законопроект о приемных семьях для пожилых людей. Председатель комитета по здравоохранению и соцзащите Андрей Лабыгин отметил, что рабочая группа, в которую вошли члены правительства, депутаты, представители пенсионного фонда и уполномоченный по правам человека, внесли все поступившие поправки.
Несколько поправок поступило от губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Они касаются механизма выплат и правовых моментов.
Закон предполагается, что между пожилым человеком и гражданином, который будет ухаживать за пенсионером, будет заключаться договор. В нем будут описаны права и обязанности сторон. Контролировать исполнение договора будет госучреждение.
Заключать договор опеки между родственниками запрещается.
К таким мерам привела проблема переполненности домов для престарелых. В 2014 году очередь на размещение в них составляла в Иркутской области почти 700 человек. Тогда президент России поручил решить эту проблему. К 1 января 2017 года очередь снизилась до 147 человек.
Приемные семьи для пожилых людей есть уже почти в 30 регионах России, в том числе сибирских — Бурятии и Забайкальском крае.