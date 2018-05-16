Министр здравоохранения Прикамья получил выговор от губернатора

Причиной выговора стал срыв поставок вакцины против клещей. Глава региона дал главе краевого минздрава две недели на исправление ситуации.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что знают о выговоре, который получил господин Матвеев. Проблемы с поставками медикаментов существуют, и ведомство предпринимает все меры для нормализации ситуации.