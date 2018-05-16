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11:13 (мск), источник: NewsKo

Министр здравоохранения Прикамья получил выговор от губернатора

Сегодня, 16 мая, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников публично объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву.

Источник: РИА "Новости"

Причиной выговора стал срыв поставок вакцины против клещей. Глава региона дал главе краевого минздрава две недели на исправление ситуации.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что знают о выговоре, который получил господин Матвеев. Проблемы с поставками медикаментов существуют, и ведомство предпринимает все меры для нормализации ситуации.

Отметим, согласно трудовому законодательству, выговор может стать причиной для дальнейшего увольнения сотрудника с должности.

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