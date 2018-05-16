Министр здравоохранения Прикамья получил выговор от губернатора
Сегодня, 16 мая, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников публично объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву.
Сегодня, 16 мая, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников публично объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву.
Причиной выговора стал срыв поставок вакцины против клещей. Глава региона дал главе краевого минздрава две недели на исправление ситуации.
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Отметим, согласно трудовому законодательству, выговор может стать причиной для дальнейшего увольнения сотрудника с должности.