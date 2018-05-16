Фадина объяснила причину слияния ПАТП Омска

Парламентарии заподозрили, что водителей и кондукторов ликвидирующихся автотранспортных предприятий заставляют писать заявления о переводе в ПАТП-8.

Как ранее сообщал «СуперОмск», все омские автопредприятия предполагается объединить на базе ПАТП-8.

Однако мэр Омска отрицает, что персонал автопредприятий массово пишет заявления. Она объяснила объединение автопредприятий.

«Факта насильственного написания заявлений персоналом ПАТП не установлено, статьи Трудового Кодекса не нарушены. Слияние ПАТП нужно, чтобы минимизировать затраты бюджета города по компенсации межтарифной разницы. Таким образом будет установлено управление по затратам», — пояснила Оксана Фадина.