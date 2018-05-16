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11:21 (мск), источник: СуперОмск

Фадина объяснила причину слияния ПАТП Омска

В финале пленарного заседания горсовета Омска в среду, 16 мая, депутаты попросили мэра Оксану Фадину разъяснить причину слияния ПАТП.

Парламентарии заподозрили, что водителей и кондукторов ликвидирующихся автотранспортных предприятий заставляют писать заявления о переводе в ПАТП-8.

Как ранее сообщал «СуперОмск», все омские автопредприятия предполагается объединить на базе ПАТП-8.

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Однако мэр Омска отрицает, что персонал автопредприятий массово пишет заявления. Она объяснила объединение автопредприятий.

«Факта насильственного написания заявлений персоналом ПАТП не установлено, статьи Трудового Кодекса не нарушены. Слияние ПАТП нужно, чтобы минимизировать затраты бюджета города по компенсации межтарифной разницы. Таким образом будет установлено управление по затратам», — пояснила Оксана Фадина.

Отметим, что мэрии Омска приходится регулярно компенсировать разницу между фактической стоимостью проезда для пассажиров в транспорте в 22 рубля и тарифами, установленными РЭК Омской области для этого транспорта в 37−41 рубль. В прошлом году из бюджета на эти цели выделили 800 миллионов рублей.

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