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11:12 (мск), источник: АиФ Казань

Возглавивший комитет ЖКХ Дмитрий Анисимов сложил полномочия депутата

Дмитрий Анисимов в ходе сессии Казгордумы сложил полномочия депутата, сообщает пресс-служба исполкома.

Заявление о досрочном прекращении полномочий Дмитрий Анисимов подал в связи с назначением его на должность председателя Комитета ЖКХ. Мэр Казани Ильсур Метшин пояснил, что эта работа несовместима с депутатской деятельностью.

«Благодарим за активную работу! Надеемся, опыт позволит на новом ответственном направлении реализовать все самое лучшее», — отметил градоначальник.

Напомним, Дмитрий Анисимов был избран по Арбузовскому одномандатному избирательному округу № 21 и являлся заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и ЖКХ.

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