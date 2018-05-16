Возглавивший комитет ЖКХ Дмитрий Анисимов сложил полномочия депутата
Дмитрий Анисимов в ходе сессии Казгордумы сложил полномочия депутата, сообщает
Дмитрий Анисимов в ходе сессии Казгордумы сложил полномочия депутата, сообщает
Заявление о досрочном прекращении полномочий Дмитрий Анисимов подал в связи с назначением его на должность председателя Комитета ЖКХ. Мэр Казани Ильсур Метшин пояснил, что эта работа несовместима с депутатской деятельностью.
«Благодарим за активную работу! Надеемся, опыт позволит на новом ответственном направлении реализовать все самое лучшее», — отметил градоначальник.
Напомним, Дмитрий Анисимов был избран по Арбузовскому одномандатному избирательному округу № 21 и являлся заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и ЖКХ.