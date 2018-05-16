В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского
Индия в поставках вооружений интенсивно сотрудничает с США
Индия в поставках вооружений интенсивно сотрудничает с США
«Индия сознательно диверсифицировала свой импорт оружия
Там же отмечается, что Индия
Издание отмечает, что Индия, вероятно, отказалась от программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
Другой источник заявил, что в настоящее время Москва и Дели на правительственном уровне обсуждают механизмы обхода санкций Вашингтона, наложенных на российские предприятия оборонной промышленности.