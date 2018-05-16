Депутаты рассмотрят Декрет № 1 «О содействии занятости»

Всего в повестке дня около десяти законопроектов. Депутаты рассмотрят и Декрет Президента № 1 О содействии занятости, который подписан 25 января 2018 года.

— В декрете заложен принцип индивидуального подхода к каждому конкретному человеку, его семье, жизненной ситуации, — констатирует один из разработчиков документа, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская. — Теперь ключевая роль отводится исполнительным комитетам на местах для того, чтобы реализовать все задачи, которые были поставлены в Декрете. Главное сейчас — правоприменительная практика, чтобы правильно исполнить все, что заложено в документе.