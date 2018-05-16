Депутаты рассмотрят Декрет № 1 «О содействии занятости»
В четверг, 17 мая в Овальном зале Дома правительства пройдет очередное заседание четвертой сессии Палаты представителей.
В четверг, 17 мая в Овальном зале Дома правительства пройдет очередное заседание четвертой сессии Палаты представителей.
Всего в повестке дня около десяти законопроектов. Депутаты рассмотрят и Декрет Президента № 1 О содействии занятости, который подписан 25 января 2018 года.
— В декрете заложен принцип индивидуального подхода к каждому конкретному человеку, его семье, жизненной ситуации, — констатирует один из разработчиков документа, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская. — Теперь ключевая роль отводится исполнительным комитетам на местах для того, чтобы реализовать все задачи, которые были поставлены в Декрете. Главное сейчас — правоприменительная практика, чтобы правильно исполнить все, что заложено в документе.
Депутаты обсудят также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, ратифицируют ряд международных договоров. А на 31 мая намечено совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. На вопросы парламентариев ответят члены правительства.