Медведев подтвердил планы создать офшоры в России

Источник: РИА "Новости"

Премьер Дмитрий Медведев концептуально поддержал предложение создать в России специальные административные районы с признаками офшора.

Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский. Дмитрий Медведев Председатель правительства РФ

По его словам, лучшие практики передового правового регулирования, протестированные в экспериментальных зонах, могут распространиться на экономику в целом.

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О том, что власти обсуждают проект создания на островах Русский и Октябрьский двух территорий со специальным режимом и признаками офшора в числе мер поддержки попавших под санкции США российских компаний, в апреле рассказывали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и участник обсуждения соответствующего законопроекта Минэкономразвития. Наличие такой идеи подтверждал также представитель правительства Калининграда. Этот проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили, знает один из чиновников.

Предложения Минэкономразвития раскритиковал Центробанк, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в Минфин. Обеспокоенность ЦБ вызвало то, что статус резидента офшорной территории помимо особого корпоративного и налогового законодательства предоставляет поблажки по валютному регулированию: компании не будут считаться валютными резидентами России и смогут совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону репатриации выручки.

ЦБ опасается, что такие преференции нарушат принцип единства системы валютного контроля, а недобросовестный бизнес массово перерегистрируется в специальных районах для незаконного вывода капитала из страны.