Moody’s оценило сценарий развития западных санкций в отношении России

Он добавил, что такая вероятность не является базовым сценарием для Moody’s в оценке рейтинга РФ. По мнению агентства, способность экономики адаптироваться и выдерживать дополнительные санкции, является важным элементом для рейтинговых решений.
«Ключевым кредитным риском для суверенного рейтинга России все еще остается геополитический фактор и трудность прогнозирования того, как эта ситуация будет развиваться с течением времени», — добавил Лемей.
В январе текущего года Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1». Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody’s называлась «организационная прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.
В феврале представитель агентства Moody’s говорил, что санкции против РФ не помешают возможному повышению рейтинга страны.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.