Moody’s оценило сценарий развития западных санкций в отношении России

Источник: AP 2018

Он добавил, что такая вероятность не является базовым сценарием для Moody’s в оценке рейтинга РФ. По мнению агентства, способность экономики адаптироваться и выдерживать дополнительные санкции, является важным элементом для рейтинговых решений.

«Ключевым кредитным риском для суверенного рейтинга России все еще остается геополитический фактор и трудность прогнозирования того, как эта ситуация будет развиваться с течением времени», — добавил Лемей.

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В январе текущего года Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1». Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody’s называлась «организационная прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

В феврале представитель агентства Moody’s говорил, что санкции против РФ не помешают возможному повышению рейтинга страны.