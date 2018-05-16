Министерство спорта области отчиталось о выполнении госпрограммы по подготовке к ЧМ-2018

Источник: AP 2018

Программа действует в губернии с 2014 года. Дмитрий Шляхтин рассказал, что из 71 запланированного мероприятия полностью выполнено 61, что составляет 85,9%.

В том числе построено четыре тренировочных площадки, обеспечено функционирование трех информационных павильонов для туристов и жителей города, построено 23 км автомобильных дорог, а также завершены работы по строительству трамвайных путей.