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18:54 (мск), источник: Volga News

Министерство спорта области отчиталось о выполнении госпрограммы по подготовке к ЧМ-2018

В среду, 16 мая, на заседании областного кабмина под председательством врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александра Нефедова врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин предоставил информацию о ходе реализации госпрограммы области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».

Источник: AP 2018

Программа действует в губернии с 2014 года. Дмитрий Шляхтин рассказал, что из 71 запланированного мероприятия полностью выполнено 61, что составляет 85,9%.

В том числе построено четыре тренировочных площадки, обеспечено функционирование трех информационных павильонов для туристов и жителей города, построено 23 км автомобильных дорог, а также завершены работы по строительству трамвайных путей.

Дмитрий Шляхтин отметил, что программу предлагается признать эффективной, продолжить ее реализацию и завершить в 2018 году.

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