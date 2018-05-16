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16:09 (мск), источник: РИА Крым

МИД: Россия не боится санкций из-за запуска Крымского моста

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости Крым. Москва не боится новых санкций Запада в связи с открытием Крымского моста. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишут РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
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«Мы никаких санкций не боимся. Объявлять санкции против нас — это только приучать нас жить более ритмично и эффективно», — сказал Карасин, отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному введению новых санкций после открытия моста.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и в Европе, его длина составляет 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег.

Открытие автомобильного движения на Крымском мосту: как это было
Во время загрузки произошла ошибка.
14:27 (мск)© Ньюстюб
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