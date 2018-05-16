МИД: Россия не боится санкций из-за запуска Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

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«Мы никаких санкций не боимся. Объявлять санкции против нас — это только приучать нас жить более ритмично и эффективно», — сказал Карасин, отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному введению новых санкций после открытия моста.

Движение транспорта на автодорожной части Крымского моста стартовало в среду в 5.30. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл ее, проехав на КамАЗе во главе колонны строительной техники.