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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

The Guardian: Джулиан Ассанж взломал сеть посольства Эквадора в Лондоне

Британская газета The Guardian и эквадорский портал журналистских расследований провели собственное расследование обстоятельств содержания основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он получил убежище в 2012 году.

Источник: AP 2018

Журналисты ознакомились с документами, которые показывают, что сотрудники посольства весьма серьезно относились к обеспечению безопасности опального журналиста, экстрадиции которого добиваются Швеция и США. За время нахождения господина Ассанжа в здании посольства Эквадор потратил не менее $5 млн на секретную операцию «Отель», разрешение на проведение которой было дано президентом и министром иностранных дел Эквадора.

В рамках операции в посольстве были установлены камеры видеонаблюдения, нанимались охранные фирмы и использовались агенты под прикрытием для тщательной проверки всех контактов Джулиана Ассанжа, слежки за сотрудниками посольства и охраняющими его сотрудниками полиции. Охрана регистрировала каждый день известного постояльца поминутно, включая его общение с сотрудниками посольства.

Но, как сообщил The Guardian и Focus Ecuador анонимный источник, в то время как посольство следило за Ассанжем, он, в свою очередь, следил за посольством. Он сумел взломать компьютерную сеть посольства и получил собственный доступ к спутниковому интернету, это давало ему возможность просматривать рабочую и личную электронную почту сотрудников.

При этом сайт WikiLeaks через аккаунт в Twitter опровергает эту информацию: «Это анонимная клевета, поддерживающая нынешние согласованные нападки США и Великобритании на господина Ассанжа».

Алена Миклашевская

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