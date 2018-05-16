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16:06 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов посоветовал Порошенко достроить мост в Киеве

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко, обвинившего РФ в нарушении международного права при строительстве и открытии моста через Керченский пролив. Украинским властям Аксенов посоветовал достроить заброшенный мост в Киеве.

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— Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права, — заявил Аксенов и привел примеры разрушительной деятельности Киева с 2014 года. — Украинский режим развязал в своей стране гражданскую войну, убил десятки тысяч людей, потерял Донбасс, перекрыл крымчанам воду и электричество, устроил транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылает к нам диверсантов и грозит войной. Так что нам есть, с чем сравнивать.

Помимо Крымского моста в качестве примеров успешного и динамичного инфраструктурного развития Крыма Аксенов привел уже возведенные новый терминал аэропорта «Симферополь», энергомост Кубань-Крым, магистральный газопровод с материка, десятки детских садов и школ. Обо всех этих объектах при Украине Крым, финансировавшийся по остаточному принципу, мог только мечтать. На очереди и новые объекты — Таврическая и Балаклавская ТЭС, трасса «Таврида», объезд Симферополя.

А Петру Порошенко Аксенов напомнил о проекте строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километра, который обозначен во всех генеральных планах развития Киева. Проектную документацию сооружения 25 лет назад, в 1993 году, утвердил Киевский городской совет, но мост до сих пор не построен.

— За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об этом знаменательном объекте, — заключил Аксенов.

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